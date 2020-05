I giovedì del Rotary, in streaming giovedì 21 con I Maggiaioli de la Pieve

Appuntamento musicale per il ciclo “I giovedì del Rotary”, come sempre in live streaming sul canale YouTube “Rotary Assisi”. Il gruppo folkloristico “I Maggiaioli de la Pieve” proporrà una ricca selezione di canti popolari, a partire dal famoso “Cantamaggio”, fino agli stornelli, irriverenti e sguaiati.

Un evento online che si propone non solo di approfondire l’aspetto culturale del canto contadino, ma anche di restituire alla tradizione, in maniera simbolica, uno dei tanti eventi mancati a causa della pandemia: nella notte del 30 aprile, infatti, le compagnie dei maggiaioli girano ogni anno di casa in casa per portare allegria con la loro musica, accolti sempre a porte aperte dalle persone che ricevono le loro visite. L’appuntamento è per giovedì 21, alle ore 21.00.