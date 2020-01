La Befana a Rivotorto di Assisi arriva in apecar tradizione e affetto

Grande successo per l’evento Befana vien dal cielo a Rivotorto, nonostante qualche inconveniente tecnico dovuto al forte vento. Il giorno dell’Epifania, nel paese alle porte di Assisi, un folto pubblico, con tante famiglie e tanti bambini, ha assistito alla tradizionale iniziativa, quest’anno leggermente diversa causa un imprevisto dell’ultimo minuto: la vecchietta, invece di scendere col parapendio grazie alla preziosa collaborazione della scuola di volo Ali Subasio, è arrivata per le vie della frazione in apecar.

Inconvenienti a parte, una volta parcheggiato l’ape nella pista polivalente di Rivotorto, la Befana ha distribuito la calza e i dolcetti alle tante famiglie presenti. Non sono mancate, prima e dopo l’arrivo della Befana, giochi e animazioni. Grande successo per la Fiera della Befana, che fino alle 8 di sera ha visto la presenza cinquantina di espositori che, provenienti da tutto il centro Italia, hanno messo in vendita i loro prodotti per i tanti cittadini e i tanti turisti che hanno affollato le vie del paese. Anche per il Natale 2019-20, dunque, la Pro loco di Rivotorto ha confermato di saper mettere in campo iniziative dal grande valore turistico, folcloristico e sociale, che continueranno anche nel corso dell’anno appena apertosi.

Nel pomeriggio della Befana, al Santuario di Rivotorto, anche la Messa con il “Bacio del bambino” e l’estrazione dei Santi Protettori; la Pro loco di Rivotorto ricorda che nel Santuario, negli orari di apertura della chiesa, è visitabile fino al 2 febbraio il presepe nel Sacro Tugurio, realizzato da volontari. Si tratta di una perfetta ricostruzione di un paesaggio umbro, con i campi e gli alberi e, a fare da sfondo alla Natività, la Rocca Maggiore di Assisi.