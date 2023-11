Piccolo Teatro degli Instabili, spettacolo di apertura “…Fino alle stelle!” 🔴 VIDEO

Piccolo Teatro degli Instabili, spettacolo di apertura “…Fino alle stelle!”

Ad aprire la Stagione Teatrale 2023/23 del Piccolo Teatro degli Instabili dal titolo “Orme da seguire”, il 19 Novembre alle ore 21:15, sarà “…FINO ALLE STELLE! – Scalata in musica lungo lo Stivale”.

Il duo artistico che andrà in scena con questo spettacolo, nasce dall’incontro tra Agnese Fallongo, attrice-cantante e autrice teatrale di spiccato talento, e Tiziano Caputo, attore-cantante e musicista poli-strumentista. Insieme iniziano un percorso in teatro che li porta a distinguersi nel panorama nazionale per le straordinarie doti di interpreti poliedrici e virtuosistici.

Ma è grazie alla collaborazione con i due registi Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata che si realizza quel sodalizio artistico che porta alla nascita della “Trilogia degli ultimi”, composta dagli spettacoli: “LETIZIA VA ALLA GUERRA – la suora, la sposa e la puttana” (andato in scena durante la scorsa Stagione degli Instabili riscuotendo un incredibile successo), “…FINO ALLE STELLE! – scalata in musica lungo lo stivale” e “I MEZZALIRA – panni sporchi fritti in casa”, con i quali ottengono un unanime consenso di critica e di pubblico.

L’elemento che contraddistingue la ricerca di questo collettivo artistico, e che ne delinea maggiormente la poetica, è quello di sfiorare il presente attraverso il passato. Raccontare, cioè, le “storie dei nostri nonni”, delle generazioni che ci hanno preceduti, per riuscire a comprendere meglio il momento presente: Non saprai mai dove vai se non sai da dove vieni. Questo è quello che accade anche in “…Fino alle stelle!”

“E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare!”

Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare… FINO ALLE STELLE! Un sogno ardito e un po’ folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada. Soprattutto negli anni ‘50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca. Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi.

Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio non solo lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o forse sì? Magari non proprio come se l’erano immaginata…Una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante dal sapore tipicamente nostrano!

Inoltre, abbiamo il piacere di riportare qui alcune recensioni scritte dalla stampa specializzata:

RASSEGNA STAMPA

“La voce della Fallongo inizia a riscaldare la platea e le gallerie, e lo scambio ad orologeria dei due attori fa partire l’ingranaggio ben collaudato che hanno costruito con la regia di Raffaele Latagliata. (…) Questo tipo di teatro – con questo spettacolo, con questi due attori formidabili – sale il gradino e ti fa affacciare su un mondo energico e compatto, in cui la trama fila come su un fuso che si srotola, e il tessuto che si compone è pieno di forza, colore e ironia.” (China Martini | metropolitanmagazine.it)

“Assistere a uno spettacolo della coppia Fallongo/ Caputo è sempre un piacere, una rara dimostrazione di puro talento, preparazione, garbo nel vasto e confuso panorama teatrale della capitale. (…) Lo spettacolo è una ventata di aria pulita, leggero ma ricco, spassionato e ben diretto.. Durante i loro spettacoli, il tempo non sembra esistere, catturano l’attenzione dello spettatore e lo catapultano dentro il loro mondo che definiremmo un “teatro domestico. Non mancate al loro spettacolo. Fidatevi, non ve ne pentirete!” (Salvo Gemmellaro | gufetto.press)

“A essere conquistato è senza dubbio il pubblico del Teatro della Cometa, estasiato di fronte alla bravura di Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, Tonino e Maria appunto, che hanno confezionato uno spettacolo originale, costruendo una storia d’amore che percorre tutta l’Italia attraverso le espressioni dialettali e quei motivetti tanto orecchiabili, senza tempo, che rendono uniche le diverse regioni percorse dalla bravura dei due attori.” (Alessio Neroni | teatro.persinsala.it)

“Il meritato entusiasmo che generano Tiziano Caputo e Agnese Fallongo è frutto della qualità dei loro spettacoli e delle accurate ricerche in campo musicale e antropologico. In particolare, in …Fino alle stelle! la loro grande intesa si trasforma in una straordinaria armonia tra le belle canzoni interpretate sempre con grande ironia e le loro capacità attoriali, notevolissime. Bella anche la regia di Raffaele Latagliata (…) Il tutto genera uno spettacolo a cui si assiste con piacere crescente, trascinante, gradevolissimo, divertente, garbato, direi necessario in tempi così turpi. Una vera carezza, una ventata d’aria fresca. Non perdete occasioni come queste, accorrete ad applaudirli!” (Paolo Leone | corrieredellospettacolo.net)

“Il teatro della giovane coppia di attori, già noti al pubblico romano per il successo della precedente pièce “Letizia va alla guerra”, fa sorridere con la semplicità e genuinità, appassiona grazie ai continui rimandi ad una realtà condivisa e sempre viva, al di là del tempo storico del racconto, emoziona grazie alle doti attoriali, mimiche e canore dei due protagonisti.” (Serena Lena | saltinaria.it)

Infine, oltre alle vantaggiose formule di Abbonamento a 6, 4 o a 3 spettacoli, tutti gli Under 30, gli over 65 e i partecipanti ai Laboratori potranno accedere alla riduzione sul prezzo del biglietto degli spettacoli della Stagione 2022/23.

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 075 816623 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com