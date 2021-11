Tavola Rotonda al Digipass per la Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, 25 novembre, ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite.

Il fenomeno della violenza maschile contro le donne – ha affermato l’assessore alle pari opportunità Veronica Cavallucci – è un crimine che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito, tutte le fasce di età e rappresenta la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi.

Il sostegno e la protezione delle donne e dei bambini/bambine che hanno vissuto o che vivono nella violenza in ambito domestico devono diventare una nostra priorità.

Una priorità che richiede un intervento coerente, integrato e costante che deve coinvolgere tutti gli attori della comunità territoriale, per consentire alla donna di seguire un effettivo percorso di uscita dalla violenza.

“Per questo abbiamo deciso di promuovere, proprio nella giornata del 25 novembre, una tavola rotonda – ha affermato l’assessore alle pari opportunità Veronica Cavallucci – con tutti i soggetti e le organizzazioni del terzo settore e del volontariato che, a livello territoriale, in forme e modi differenti, si occupano di accoglienza di donne e minori. Vogliamo che il 25 novembre 2021 diventi una giornata di incontro e di lavoro per tutti e tutte noi, un primo passo nella costruzione di una rete locale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Oggi più che mai, in una situazione aggravata anche dalla pandemia, riteniamo opportuno non solo “celebrare” una giornata importante ma restituirgli un valore di concretezza e di azione vera”.

All’iniziativa promossa dal Comune parteciperanno le assessore della zona sociale 3, le assistenti sociali dei comuni interessati (oltre Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e le associazioni che si occupano della violenza di genere.

La tavola rotonda si terrà domani pomeriggio, dalle 16 in poi, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli.