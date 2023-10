Inizia Assisi Pax Mundi 2023, prende il via la decima edizione

Assisi Pax Mundi 2023 è pronta a prendere il via. Arriva ad Assisi la decima edizione della rassegna internazionale di musica sacra francescana. Dal 19 al 22 ottobre i luoghi francescani diventeranno teatro d’eccezione per la musica e l’incontro. Lo spirito della manifestazione è proprio quello del dialogo attraverso la musica.

“E il Verbo si fece carne” (Gv 1,14). E’ questo il tema della decima edizione della rassegna voluta dalle quattro Famiglie Francescane. E’ proprio attorno a questo tema che i partecipanti si metteranno in dialogo approfondendo il messaggio di San Francesco. Padre Matteo Ferraldeschi, frate Francescano minore e direttore della corale Porziuncola spiega: “Le corali con i loro programmi musicali parleranno del mistero di Dio che si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi”.

La rassegna internazionale porterà ad Assisi 12 corali provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, con oltre 250 partecipanti. Otto concerti e una Messa solenne animata da tutti i partecipanti alla manifestazione. I concerti che si svolgeranno in diversi momenti delle giornate nei luoghi francescani di Assisi e dintorni; culmine della rassegna sarà il concerto finale che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi iscritti. La manifestazione si concluderà con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Superiore di San Francesco e l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella, con la partecipazione di tutti i cori e i gruppi strumentali. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti a tutti.

Padre Peter Hrdy OFM conventuale, direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, spiega che la rassegna prenderà ufficialmente il via con un’anteprima d’eccezione, durante la quale verrà eseguita la Messa Pro Pace, particolarmente importante in questo momento storico. L’appuntamento è per sabato 14 ottobre, alle ore 21, presso la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, con l’Orchestra e Coro della Fondazione AVANGART e il coro “Olsztyński Chór Bel Canto” (POLONIA). Non solo un’anteprima, la manifestazione 2023 prevede anche un evento speciale conclusivo durante il quale il coro Veritas di Tokio si esibirà insieme alla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, proprio nello spirito dell’incontro e del confronto.

Con questo evento, fortemente voluto dalle famiglie Francescane, Assisi, città particolare per la sua vocazione all’incontro e alla promozione della pace e del rispetto, continua a promuovere e diffondere una cultura del dialogo che davvero accolga tutti e a tutti proponga i valori del bene comune, dietro l’esempio e lo stimolo di S. Francesco e di S. Chiara. La rassegna “Assisi Pax Mundi”, organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi con la collaborazione della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco e giunta alla sua decima edizione, intende offrire realmente una possibilità di dialogo, comunione e pace. Infatti gli artisti che vi partecipano, hanno la possibilità di vivere, nella stupenda cornice della città serafica, momenti di autentica condivisione con altri amici, accomunati dall’amore e dalla passione per il canto; di anno in anno l’esperienza comune a tutti è sempre quella di un continuo e reciproco arricchimento umano, spirituale e culturale.

Quest’anno le Famiglie Francescane festeggiano il centenario della Regola Bollata e, sicuramente evento noto a tutti, quello del Presepio di Greccio: nel 1223, San Francesco, per celebrare solennemente il Natale di quell’anno, volle “rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno” (FF 468). Il desiderio dominante in Francesco di osservare perfettamente il santo Vangelo e di imitare fedelmente la vita di Gesù Cristo lo portò a ricreare con quella scena la povertà e l’umiltà di Dio che si incarna in un bambino. Egli infatti “meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere. Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della Passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria, che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro.” (FF 467).

Nel desiderio di seguire sempre più da vicino gli insegnamenti del Serafico Padre, nella decima edizione della rassegna corale, le Famiglie Francescane di Assisi propongono a tutti, in particolare al mondo corale, la contemplazione in musica del “Verbo che si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

ASSISI PAX MUNDI 19-22 Ottobre 2023

PROGRAMMA

Sabato 14 Ottobre – ANTEPRIMA

Ore 21.00 Basilica Sup. di S. Francesco Orchestra e Coro della Fondazione AVANGART

Coro del “Olsztyński Chór Bel Canto” (POLONIA)

Giovedì 19 Ottobre

Ore 21.00 Basilica Inf. di S. Francesco Coro di Iglesias (Iglesias CI)

Coro del Liceo Musicale Ist. “Campostrini” (Verona VR)

Venerdì 20 Ottobre

Ore 17.00 Cattedrale S. Rufino Corale Polifonica “Magnificat” (Riesi CL)

Coro “Matilde Salvador” (Alghero SS)

Ore 21.00 Cattedrale S. Rufino Læti Cantores (Salerno SA)

Coro Polifonico “Agorà” (Carbonia CI)

Sabato 21 Ottobre

Ore 11.00 Chiesa S. Pietro Coro Armonia (Salerno SA)

Ensemble Vocale “Emozione In Canto” (Padova PD)

Ore 16.00 Basilica S. M. degli Angeli Ensemble Vocale Resurrexit (Potenza PZ)

Coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo TO)

Ore 20.30 Basilica Sup. di S. Francesco Concerto di Chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali

Domenica 22 Ottobre

Ore 10.30 Basilica Sup. di S. Francesco Celebrazione animata da tutti i gruppi corali. A seguire esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella

Sabato 28 Ottobre – SPECIAL EVENT

Ore 21.00 Basilica Sup. di S. Francesco Veritas Choir Tokyo (Tokyo – GIAPPONE)

Cappella Musicale delle Basilica Papale di San Francesco in Assisi