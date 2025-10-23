Tre nuovi asili nido ad Assisi pronti per i bimbi dal 3 novembre

Inaugurazioni il 26 ottobre con fondi PNRR e risorse locali

La città di Assisi si prepara ad accogliere tre nuovi asili nido comunali, pronti a offrire servizi educativi a 135 bambini dai 0 ai 3 anni. Le strutture, situate a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, saranno inaugurate domenica 26 ottobre e operative a partire dal 3 novembre. Il progetto, realizzato grazie a fondi del PNRR e ulteriori investimenti comunali, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel potenziare l’offerta educativa, sostenere le famiglie e migliorare la qualità della vita dei più piccoli, come riportato dal comunicato ufficiale del Comune di Assisi.

A Petrignano, il nuovo nido in via Decio Costanzi sorgerà sul sito della demolita sede della Pro Loco, con una struttura di 450 metri quadrati articolata in quattro aree didattiche, ludiche e di servizio, inclusi mensa e spazi per il riposo. Due aree gioco, interne ed esterne, favoriranno attività motorie e ricreative. L’arredo e le sistemazioni esterne, pari a 140mila euro, sono stati finanziati con risorse comunali.

A Rivotorto, il nido più grande si estende su 650 metri quadrati e potrà ospitare fino a 60 bambini divisi in tre sezioni secondo l’età. Ogni sezione dispone di aula didattica, spazio ludico e zona riposo, mentre la mensa è comune. La struttura è stata costruita ex novo con un investimento di circa 1,4 milioni di euro, a cui si aggiungono 170mila euro per arredi e sistemazioni esterne, come specificato dal comunicato stampa del Comune.

A Castelnuovo, l’asilo in viale San Girolamo nasce dalla demolizione di un edificio precedente, con un investimento di 1,2 milioni di euro e ulteriori 120mila euro per arredi e finiture. La struttura di 500 metri quadrati comprende spazi didattici, ludici e speciali, area mensa, riposo, reception, aula insegnanti, lavanderia, deposito passeggini e un ampio giardino.

Tutti e tre i nuovi nidi dispongono di un giardino zen, progettato per stimolare creatività ed equilibrio, e hanno contribuito alla riqualificazione delle aree verdi pubbliche limitrofe. La gestione educativa sarà affidata alla “Aldia cooperativa sociale”. Gli eventi inaugurali vedranno la partecipazione di rappresentanti della Giunta comunale, tecnici, progettisti e personale educativo, consentendo visite alle nuove strutture.

Queste realtà si aggiungono al primo nido comunale “Maria Luisa Cimino” a Santa Maria degli Angeli, attivo dal 2021, consolidando l’impegno di Assisi nel promuovere una città sempre più accogliente, vicina ai bambini, alle famiglie e alla crescita armoniosa della comunità.