Mino Gabriele inaugura il ciclo di incontri del Sacro Convento

Pensare per immagini: arte, simboli e cultura tra i libri antichi

La Biblioteca del Sacro Convento apre una nuova stagione di appuntamenti con un incontro che promette di arricchire il panorama culturale di Assisi, come riporta la nota stampa di Andrea Rossi – Basilica San Francesco – Sala Stampa.

Venerdì 24 ottobre alle 17, nella suggestiva cornice della biblioteca, uno dei più autorevoli studiosi della tradizione simbolica rinascimentale, Mino Gabriele, sarà protagonista dell’evento inaugurale “Pensare per immagini”, che segna l’inizio del nuovo ciclo proposto al pubblico.

Mino Gabriele è docente di Iconografia e Iconologia e di Scienza e Filologia delle immagini all’Università di Udine, dirige prestigiose collane editoriali come «Multa Paucis» della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la rivista «Fontes». La sua ricerca sulle simbologie che attraversano storia dell’arte e letteratura continua ad affascinare e ad aprire nuove prospettive di lettura dei linguaggi figurativi. Accanto a lui, il prof. Paolo Capitanucci, docente di Storia della filosofia e Introduzione al pensiero francescano, che opera presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Istituto Teologico di Assisi. Capitanucci porta all’incontro l’esperienza maturata nel contesto della Biblioteca del Sacro Convento, dove la filosofia e la spiritualità francescana si intrecciano con la pratica accademica e la conservazione delle fonti.

In questo primo appuntamento, il tema centrale sarà la ricchezza simbolica contenuta nei manoscritti, nei frontespizi e nelle antiporte dei libri a stampa, con particolare attenzione ai tesori del Fondo Antico della biblioteca. Un vero viaggio nel cuore della cultura europea fra Cinquecento e Seicento, dove le immagini diventano veicolo di pensiero, memoria e creatività.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, con ingresso libero su prenotazione alla mail: centrodf@gmail.com – si pone come occasione preziosa per avvicinarsi a un patrimonio di sapere spesso celato dietro il linguaggio enigmatico delle immagini antiche. In questo dialogo tra arte, filosofia e storia, la Biblioteca del Sacro Convento si conferma spazio vivo, pronto a promuovere la bellezza della conoscenza e della condivisione.