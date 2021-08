Chiama o scrivi in redazione

Concerto al tramonto del coro della Cappella musicale di San Francesco

Appuntamento culturale, sabato 28 agosto a partire dalle 19,30 a Costa di Trex con il ‘Concerto al tramonto’ a cura della Cappella musicale di San Francesco, diretta dal maestro padre Giuseppe Magrino Ofm Conv. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Costa di Trex, si inserisce in una serie di iniziative messe in calendario al posto della tradizionale festa del Raduno degli amici de Montagna che, a causa della situazione pandemica, è stata reinterpretata sotto una nuova forma. “L’ensemble – spiega una nota della Pro loco – si esibirà all’aperto nell’area verde accanto alla chiesa parrocchiale dove la conformazione dello spazio è tale da creare un anfiteatro naturale che consentirà, tempo permettendo, di apprezzare uno dei tramonti più belli da vedere sul monte Subasio“. L’iniziativa, che prevede un contributo individuale di 15 euro, continuerà con un conviviale nella stessa area nel rispetto delle normative anti-Covid. Per prenotazioni bisogna contattare il seguente numero telefonico: 333-8579466.