Concerto in piazza della Porziuncola con Banda della Polizia di Stato e Fra Alessandro

Un omaggio al maestro Ennio Moricone, legato da un particolare sentimento di affetto alla Banda della Polizia di Stato, ha visto salire sul palco anche il tenore Frate Alessandro Giacomo Brustenghi, OFM. Ieri sera il concerto della Banda della Polizia di Stato, in piazza della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli, è stato questo e tanto altro ancora.

Tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale

Il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha detto: «La Banda, attraverso la sua musica, contribuisce ad avvicinare i cittadini al concetto di prossimità. L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti qualificano la Banda Musicale della Polizia di Stato tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. È per me, quindi, motivo di grande orgoglio essere riuscita a regalare l’opportunità di far ascoltare le sue musiche a tutti i cittadini venuti qui oggi».

Festa del Perdono 2022

L’occasione per il concerto è stata quella della Festa del Perdono 2022, in una cornice cornice meravigliosa, quella appunto della Piazza della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli di Assisi. A dirigere la super orchestra il dal Maestro Maurizio Billi.

Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola

L’evento, organizzato dalla Questura di Perugia e dalla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola con la collaborazione del Comune di Assisi, è stato presentato dalla giornalista Francesca Romana Elisei e dal professore Stefano Malfatti che, dopo i saluti di rito, hanno raccontato ai presenti la prestigiosa storia della Banda della Polizia di Stato.

Al concerto erano presenti oltre al Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai; al Custode della Porziuncola, Padre Massimo Travascio, OFM; al Prefetto della Provincia di Perugia, Armando Gradone; al Sindaco del Comune di Assisi, Stefania Proietti anche le autorità religiose, civili e militari. Ad assistere all’esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato anche un numeroso pubblico di cittadini e turisti.

Il Custode ha ricordato come “il Perdono per San Francesco doveva essere un dono per tutti, non solo per se stesso. Oggi, il suo messaggio è fortemente attuale nel desiderio di pace e di fratellanza al quale tutti aspiriamo”.

Il Sindaco Stefania Proietti ha sottolineato “l’importanza dell’essere comunità grazie a momenti come quello di stasera fortemente voluto dai nostri frati e dalla Polizia di Stato con la quale quest’anno abbiamo condiviso momenti molto toccanti. Questa sera, guardiamo con gratitudine va alla Polizia di Stato per questo bel momento musicale e perché ci è sempre molto vicina”.