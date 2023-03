Arte & Cultura Musica Ultime notizie Via Borgo Aretino - Assisi Map

Rotary Club di Assisi Concerto delle Palme con Manuel Magrini

Il Rotary Club di Assisi continua le iniziative per il suo cinquantesimo anno di vita ed offre alla cittadinanza, come di consueto, il Concerto delle Palme, giunto alla venticinquesima edizione.

“In questo anno così speciale – spiega il Presidente Alessio Ronca – abbiamo pensato ad un giovane musicista di rilievo del nostro territorio: Manuel Magrini”.

Nato ad Assisi, classe 1990, Magrini, compositore e pianista jazz di altissimo livello, si sta imponendo a livello internazionale con collaborazioni che lo vedono al fianco di artisti quali Cristina Zavalloni, Gabriele Mirabassi e molti altri. Al suo attivo, oltre a tournée e concerti in tutto il mondo, ci sono incisioni discografiche e partecipazioni a trasmissioni radiofoniche di varie emittenti nazionali, tra le quali Rai Radiotre.

Il concerto è in programma per sabato 1 aprile all’Oratorio di Santa Chiarella, in Via Borgo Aretino, e l’ingresso è libero.