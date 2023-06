Scuola Punto Assisi, Palazzo, per la Festa del Voto una mostra-mercato

Si chiude l’anno scolastico della Scuola Punto Assisi di Palazzo e, in attesa delle iniziative estive, l’associazione organizza, nella Sala delle Logge in Piazza del Comune ad Assisi, una mostra di fine anno per raccolta fondi. L’esposizione dei lavori delle maestre e degli alunni della Scuola verrà inaugurata giovedì 22 giugno, in cui Assisi celebra la Festa del Voto, alle ore 17 e sarà visitabile il 23, 24 e 25 giugno con orario continuato dalle 10 alle 19.

Nata dalla volontà della signora Antonia Zampini, che dirige la scuola e coordina il lavoro delle volontarie, che hanno deciso di donare tempo e saperi a chi voglia imparare questa arte, la Scuola si propone di far riscoprire il punto Assisi a un pubblico più ampio possibile. Ha già organizzato diversi corsi di ricamo cui hanno partecipato uomini e donne e ha l’obiettivo di insegnare non solo una tecnica ma anche di tramandare la cultura e le tradizioni legate a questo ricamo legato al territorio. “Con questa mostra vogliamo far vedere a cittadini e turisti il risultato dei nostri corsi di ricamo e i lavori dei nostri alunni dei quali siamo molto orgogliose – spiega Zampini – ma anche raccogliere fondi per proseguire le nostre attività. Anche l’estate ci vedrà infatti impegnati in diversi appuntamenti, tra cui possiamo anticipare due mostre l’8 e il 9 luglio a Lago in provincia di Cosenza e dal 28 al 30 luglio a Cambio Festival a Palazzo di Assisi”.

Per ulteriori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle attività è possibile visitare il sito www.scuolapuntoassisipalazzo. com e le pagine Facebook (https://www.facebook.com/ scuolapuntoassisi) e Instagram (https://www.instagram.com/ scuolapuntoassisi/) della Scuola.