“Cosmos” al Lyrick: danza e luci nello spazio profondo

Il 16 aprile ad Assisi lo show firmato eVolution Dance

“Cosmos” – La compagnia eVolution Dance Theater sarà protagonista mercoledì 16 aprile, alle 21.15, sul palco del Teatro Lyrick di Assisi con lo spettacolo “Cosmos”, inserito nel cartellone della stagione “Edizione Straordinaria”. Il gruppo, noto per la sua capacità di unire movimento scenico, effetti visivi e sperimentazioni tecnologiche, porta in scena un lavoro ispirato all’universo e al mistero dello spazio profondo.

In “Cosmos” la compagnia abbandona ogni riferimento razionale per immergersi in un racconto astratto, dove lo spazio interstellare diventa una tela sulla quale si proiettano suggestioni visive, giochi di luce, figure oniriche e danze che si muovono in ambienti avvolti nel buio. La rappresentazione parte da un concetto: nel vuoto dell’universo, lontano da ogni certezza scientifica, l’immaginazione ha campo libero per costruire nuovi mondi, dando forma a creature e paesaggi mai visti.

Lo spettacolo prende forma tra luci e ombre, tra ambientazioni digitali e dinamiche corporee, secondo uno stile già sperimentato dalla compagnia. L’estetica del black light theatre, che eVolution Dance Theater ha reinterpretato in chiave moderna e personale, è al centro della produzione, restituendo al pubblico un’esperienza percettiva fuori dall’ordinario. Gli elementi scenografici appaiono e scompaiono nello spazio oscuro del palco, lasciando emergere forme cangianti, astratte e poetiche.

“Cosmos” è costruito come un viaggio senza parole, in cui ogni quadro scenico rappresenta un diverso segmento dell’universo: dalla vastità delle galassie ai dettagli più intimi della materia cosmica, ogni frammento è una riflessione sul senso di bellezza che l’infinito può suscitare nell’essere umano. Lo spettacolo segue un ritmo narrativo scandito dalla danza contemporanea, ma anche da illusioni ottiche, geometrie luminose e soluzioni tecnologiche che amplificano la percezione.

Nel corso della performance, la compagnia esplora concetti astratti come l’immensità, la solitudine, l’armonia, l’enigma dell’ignoto, lasciando che il pubblico si affidi solo ai sensi e alle emozioni. Corpi fluttuanti, linee di luce e ombre in movimento si alternano sulla scena, simulando orbite planetarie, esplosioni stellari e ambientazioni immaginarie dove tutto sembra possibile. L’universo è rappresentato non come uno spazio scientificamente misurabile, ma come uno specchio delle pulsioni interiori dell’uomo.

Il lavoro di eVolution Dance Theater non è nuovo a questo tipo di sperimentazione. La compagnia, fondata da Anthony Heinl, ha negli anni saputo costruire un linguaggio artistico che fonde scienza e fantasia, tecnologia e fisicità, sempre con un forte impatto visivo. In “Cosmos” questa cifra stilistica si rinnova, con una cura particolare per le atmosfere e i dettagli cromatici, in grado di evocare una dimensione quasi cinematografica.

Lo spettacolo propone anche un punto di vista riflessivo: l’universo, così ampio e inafferrabile, pone l’osservatore di fronte alla propria piccolezza. Il ritorno sulla Terra, che conclude idealmente il viaggio cosmico rappresentato sul palco, è una sorta di atterraggio simbolico: una presa di coscienza della bellezza fragile del nostro pianeta, che appare minuscolo se confrontato all’immensità che lo circonda. In questa chiusura lirica si avverte un messaggio implicito, quasi ecologista, ma lasciato alla libera interpretazione del pubblico.

La rappresentazione al Teatro Lyrick di Assisi si inserisce nel cartellone di appuntamenti della stagione teatrale che punta a portare in Umbria proposte artistiche innovative e fuori dagli schemi. “Cosmos” rappresenta una tappa significativa di questo percorso, capace di unire la sperimentazione visiva con il coinvolgimento emotivo, offrendo una serata all’insegna dell’arte performativa contemporanea.

Con la sua miscela di danza, luci e immagini, lo spettacolo si rivolge a un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli adulti, tutti accomunati dalla possibilità di immergersi in un’esperienza sensoriale che lascia spazio al sogno, alla riflessione e alla meraviglia.

“Cosmos” andrà in scena per un’unica data al Lyrick, offrendo così un’occasione esclusiva per assistere a uno spettacolo che fonde intrattenimento e suggestione. L’appuntamento con la compagnia eVolution Dance Theater rappresenta dunque una delle proposte più scenograficamente audaci della stagione in corso, puntando a conquistare il pubblico con l’effetto di una vera e propria immersione spaziale.