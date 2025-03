Serata musicale per Carlo Acutis al Teatro Lyrick di Assisi

Musica e fede in un evento speciale il 29 marzo

Il Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad ospitare una serata speciale dedicata a Carlo Acutis, il giovane beato che a soli 15 anni è stato testimone di una fede vissuta con straordinaria semplicità e profondità. Questo evento, intitolato Tutti Santi! Una serata di musica per Carlo Acutis, avrà luogo sabato 29 marzo 2025 alle 21:00, e vedrà protagonisti alcuni degli artisti più noti della musica cristiana italiana, tra cui Kantiere Kairòs, Debora Vezzani e Marco Mammoli.

La serata sarà condotta da Safiria Leccese, giornalista e conduttrice televisiva, nota per il suo impegno nella divulgazione di storie di fede e spiritualità. Leccese, che ha alle spalle numerosi programmi di approfondimento, tra cui La Strada dei Miracoli su Mediaset, ha dichiarato che l’obiettivo dell’evento è quello di celebrare la vita di Carlo, un esempio di santità vissuta nella quotidianità. “Una serata sulla vita straordinariamente ordinaria di Carlo significa ricordarci la grandezza che ciascuno di noi è chiamato a vivere, non attraverso atti straordinari, ma nella semplicità di ogni giorno,” ha affermato Safiria Leccese.

L’evento è pensato per raccontare attraverso le parole di Carlo Acutis il suo messaggio di fede, speranza e amore per Cristo, esprimendo la sua proposta di vita cristiana. La musica diventa quindi il mezzo per rafforzare e amplificare il contenuto delle sue riflessioni. Brani musicali di vari artisti, tra cui quelli di Kantiere Kairòs, accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale che fonde spiritualità e arte. Questo evento vuole essere un’occasione unica per ispirarsi alla figura di un giovane che, con la sua vita, ha testimoniato come la santità possa essere vissuta anche oggi, nella modernità, in modo accessibile e tangibile per chiunque.

Il concerto sarà seguito da una serie di attività che si terranno nei giorni precedenti e successivi, pensate per arricchire ulteriormente il percorso spirituale dei partecipanti. L’intero programma è infatti pensato per offrire momenti di riflessione, preghiera e incontro, approfondendo il messaggio di Carlo Acutis attraverso diverse esperienze di fede.

L’evento è organizzato da La Gloria Music e Associazione Logos Art, con il patrocinio del Comune di Assisi, della Regione Umbria, e verrà trasmesso in differita da Radio Vaticana, permettendo così a una più ampia comunità di partecipare a questo momento di riflessione e celebrazione.

Programma dell’evento:

Sabato 29 marzo:

16:00 Ritrovo in Piazza Santa Maria degli Angeli

16:15 Benvenuto e catechesi

17:00 Visita alla Porziuncola (con possibilità di confessione)

18:00 Santa Messa

19:00 Cena

21:00 Concerto al Teatro Lyrick

Domenica 30 marzo:

10:15 Visita al Santuario della Spogliazione, luogo dove riposa il corpo di Carlo Acutis

11:00 Santa Messa

12:00 Incontro e saluto con gli artisti

12:30 Conclusione dell’evento

Il programma offre anche l’opportunità di vivere momenti di riflessione spirituale e di contatto diretto con i luoghi che hanno segnato la vita di Carlo Acutis, tra cui il Santuario della Spogliazione e la Porziuncola, luoghi simbolo della sua spiritualità. La visita a questi siti, accompagnata da momenti di preghiera e catechesi, renderà ancora più profondo il significato dell’evento, concludendo un fine settimana di grande intensità spirituale.

Concludendo, Tutti Santi! Una serata di musica per Carlo Acutis è un evento da non perdere, non solo per gli appassionati di musica cristiana, ma anche per chi desidera riflettere sulla santità e sul messaggio universale di Carlo Acutis, il giovane che ha saputo raccontare la fede con la sua vita, rendendo accessibile a tutti la bellezza della vita cristiana.