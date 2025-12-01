Fabrizia Sacchi protagonista al Piccolo Teatro Instabili

La nuova stagione teatrale 2025/26 del Piccolo Teatro degli Instabili si apre il 5 dicembre alle ore 21:15 con un evento di grande rilievo: “Stabat Mater”, celebre testo di Antonio Tarantino, affidato alla prima regia teatrale di Luca Guadagnino e interpretato da Fabrizia Sacchi, accompagnata da Stella Savino.

Il monologo porta in scena la figura di Maria Croce, donna del Sud emigrata a Torino, che riversa la propria disperazione in un flusso di parole crude e sarcastiche, rivolte soprattutto all’uomo amato, Giuvà. La protagonista alterna urla e sarcasmo, mescolando dialetto napoletano e frasi ripetute, in una litania che coinvolge tutti i personaggi della sua esistenza. La scrittura di Tarantino, volutamente scomposta e irriverente, restituisce un ritratto di umanità ferita, capace di oscillare tra comicità e dolore.

Il titolo richiama la preghiera medievale dedicata a Maria di Nazareth ai piedi della croce, simbolo universale di sofferenza e maternità spezzata. Guadagnino, regista noto per l’eleganza visiva di film come Io sono l’amore e Chiamami col tuo nome, affronta qui un terreno nuovo, trasponendo la sua sensibilità estetica nel linguaggio scenico. La sua scelta segna un passaggio significativo tra cinema e teatro, mentre parallelamente lavora a un progetto ispirato a Camere separate di Pier Vittorio Tondelli.

La produzione è firmata da Argot Produzioni, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in collaborazione con Teatro delle Briciole – Solares Fondazioni delle Arti e Fondazione Sipario Toscana Onlus.

La stagione “Per un tempo rivelatore” propone formule di abbonamento flessibili e riduzioni per under 30, over 65 e partecipanti ai laboratori.

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG) INFO E PRENOTAZIONI 333 7853003 – 075 816623 Mail: info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com Biglietti online: liveticket.it/teatroinstabili