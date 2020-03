Il coronavirus non ferma il teatro, agli Instabili “Cuore di cane”

Giovedì 5 marzo alle 21:15 vi aspettiamo più che mai per uno spettacolo che il Piccolo Teatro degli Instabili attende da tempo: “Cuore di cane” di M. Bulgakov con la fantastica, strepitosa, unica Licia Lanera insieme al compositore di musica elettronica Qzerty. Attraverso il grottesco, si narra di un ricco scienziato che trapianta organi animali nei propri pazienti per donare loro l’eterna giovinezza, intervento che genererà avventure rocambolesche e tragiche verità. Tutte le voci dei personaggi sono affidate all’interpretazione memorabile di Licia Lanera.

Il coronavirus non fermerà il Teatro!