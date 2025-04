Umberto Tozzi in concerto ad Assisi con “L’ultima notte rosa”

Al Teatro Lyrick il 25 aprile il tour d’addio dell’artista

Umberto Tozzi in concerto – Fa tappa anche ad Assisi il tour mondiale “L’ultima notte rosa – The final tour” di Umberto Tozzi, che si esibirà al Teatro Lyrick venerdì 25 aprile alle ore 21.

Con una carriera iniziata negli anni Settanta, Tozzi ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale. Le sue canzoni hanno attraversato decenni e confini, appassionando più generazioni e riempiendo teatri, palazzetti e arene in tutto il mondo. Il concerto di Assisi rappresenta una delle numerose tappe di questo addio, accolto con entusiasmo da un pubblico fedele e trasversale.

Tra i brani che hanno contribuito a costruire il successo del cantautore torinese figura “Ti Amo”, uscita nel 1977, rimasta per oltre sette mesi ai vertici delle classifiche. Con questo brano vinse il Festivalbar dello stesso anno. La canzone ha ottenuto numerose reinterpretazioni internazionali e recentemente è stata inserita in una scena della serie “La casa di carta 4”.

Un altro brano simbolo della sua produzione è “Gloria”, portata al successo a livello planetario nel 1982 dalla cantante Laura Branigan, che la inserì nel suo repertorio rendendola celebre negli Stati Uniti. Il singolo raggiunse il primo posto nella Billboard Hot 100, rimanendo in classifica per 36 settimane. È stato utilizzato anche in film di successo come “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese e “Flashdance” di Adrian Lyne.

L’elenco dei successi firmati da Tozzi comprende altri titoli iconici come “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” – cantata anche da Luis Fonsi – ed “Eva”, interpretata con grande popolarità dalla cantante brasiliana Ivete Sangalo.

Il 1982 fu anche l’anno in cui l’artista ricevette il Golden Globe per aver venduto oltre 27 milioni di dischi in cinque anni. Sempre nel 1982, “Gloria” valse a Tozzi una nomination ai Grammy Awards. Cinque anni dopo, nel 1987, vinse il Festival di Sanremo con il brano “Si può dare di più”, cantato insieme a Gianni Morandi e Enrico Ruggeri. Nel 1988, in coppia con Raf, conquistò il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di mare”.

Le sue hit sono diventate parte integrante delle colonne sonore di importanti produzioni cinematografiche e televisive. Brani come “Gloria” e “Ti Amo” sono stati scelti per film italiani e internazionali, tra cui “I nuovi mostri” (1977), “Asterix e Obelix Missione Cleopatra” (2002), “Hostel” di Quentin Tarantino (2005), “Gloria Bell” di Sebastian Lelio (2018), “Tonya” con Margot Robbie (2018), “Spider-Man: Far From Home” (2019) e “Griselda” (2024). Anche serie recenti come “Supersex” e “Disclaimer – La vita perfetta” hanno incluso sue canzoni nelle rispettive colonne sonore.

Nel corso della sua carriera, Umberto Tozzi ha collaborato con artisti di grande rilievo. In Italia, ha lavorato con Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, i Pooh, Raf, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e Monica Bellucci. A livello internazionale, le sue collaborazioni includono nomi come Anastacia, Francis Cabrel, Howard Carpendale, Sergio Dalma e, naturalmente, Laura Branigan.

Il concerto al Teatro Lyrick rappresenta una delle occasioni finali per assistere dal vivo a un’esibizione di un artista che ha saputo trasformare la musica pop italiana in un linguaggio globale. Con un’eredità fatta di oltre 50 anni di carriera, decine di milioni di dischi venduti e una presenza costante nella cultura pop, Umberto Tozzi si appresta a congedarsi dal palcoscenico, lasciando un segno duraturo nel panorama musicale.

La tappa di Assisi rientra in un tour che attraversa numerose città e nazioni, confermando l’impatto internazionale dell’artista e l’interesse ancora vivo attorno alla sua musica. In ogni data del tour, Tozzi propone una selezione dei suoi più grandi successi, rievocando i momenti salienti della sua carriera e offrendo al pubblico uno spettacolo denso di memoria e musica.

Il live al Lyrick sarà un appuntamento significativo per il pubblico umbro, che potrà assistere a uno degli ultimi concerti di un autore che ha influenzato profondamente la musica italiana degli ultimi decenni.