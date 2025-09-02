Assisi, viabilità modificata per la canonizzazione di Acutis

Limitazioni dal 6 all’8 settembre nell’area del Santuario

In vista della canonizzazione del beato Carlo Acutis, che si terrà domenica 7 settembre 2025 ad Assisi con la cerimonia ufficiale presieduta da Papa Leone XIV, il Comune ha predisposto un piano speciale per la gestione della viabilità nel centro storico. Le modifiche saranno in vigore da sabato 6 a lunedì 8 settembre e riguarderanno in particolare l’area del Santuario della Spogliazione, dove si trovano le spoglie del giovane beato.

L’obiettivo delle misure adottate è garantire sicurezza e ordine pubblico nei giorni dell’evento, che richiamerà migliaia di pellegrini da tutta Italia e dall’estero. Nonostante l’importanza dell’appuntamento, non sono previsti cambiamenti drastici alla circolazione, poiché la canonizzazione non coincide con ponti festivi o eventi eccezionali come accadde lo scorso aprile, quando la prima data prevista fu rinviata a causa della morte di Papa Francesco.

Come nei giorni festivi ordinari, la ZTL sarà attiva dalle 10:00 alle 20:00, con accesso consentito solo a categorie specifiche: residenti, utenti delle farmacie, turisti diretti agli alberghi e persone con disabilità. Al di fuori di questi casi, l’accesso sarà interdetto.

Particolari restrizioni interesseranno via Cristofani, via Santa Agnese, via Moiano e Piazza del Vescovado. Qui il divieto di circolazione sarà totale dalle 10:00 alle 20:00, con un’esclusione solo per i residenti. In Piazza del Vescovado, dove si affaccia il Santuario della Spogliazione, sarà in vigore anche un divieto assoluto di sosta con rimozione forzata.

Via Moiano sarà invece chiusa h24, con divieto di transito e sosta nel tratto compreso tra lo slargo sotto il civico 6 fino alle scalette vicine al civico 2/b. La Polizia locale monitorerà costantemente la zona per garantire il rispetto delle ordinanze.

Per facilitare il flusso dei pellegrini e prevenire situazioni di affollamento pericoloso, l’accesso pedonale principale al Santuario sarà riservato esclusivamente a persone disabili o con difficoltà motorie. Gli altri fedeli saranno indirizzati attraverso percorsi alternativi, con entrata da via Moiano, in modo da accedere al Santuario dal retro. Questa soluzione consentirà un afflusso più ordinato e distribuito.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare le disposizioni con senso civico, sottolineando come la collaborazione di tutti sia essenziale per la buona riuscita di un evento di tale portata. La canonizzazione di Carlo Acutis rappresenta un momento storico per Assisi e per l’intera comunità cattolica: si prevede un’affluenza importante, ma le autorità assicurano che i servizi di sicurezza, trasporto e accoglienza sono pienamente attrezzati per gestire ogni fase dell’evento.