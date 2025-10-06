Nuovo parcheggio e area verde nell’ex sito ENI ad Assisi, iniziati i lavori

Tre mesi per riqualificare l’ex distributore con posti auto e spazi polivalenti

Sono partiti ad Assisi i lavori di rigenerazione urbana nell’ex area Eni di via Madonna dell’Olivo, dove in passato si trovava un distributore di carburanti ormai chiuso. L’iniziativa, frutto di un’intesa tra la società Eni e il Comune di Assisi sancita il 6 maggio scorso, prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico con oltre 20 posti auto e di uno spazio polifunzionale che includerà verde, alberi, arredi urbani, un sistema di illuminazione e colonnine per la ricarica elettrica.

Il cantiere, aperto questa mattina con sopralluogo del vicesindaco Veronica Cavallucci e dei tecnici comunali e di Eni, durerà circa tre mesi. Al termine, l’area sarà concessa in uso al Comune tramite un contratto di tipo “rent to buy” con un impegno economico rateizzato per 20 anni pari a 10mila euro più IVA.

Il sindaco Valter Stoppini e la vicesindaco Cavallucci sottolineano come il progetto rappresenti un importante intervento di riqualificazione di una zona dismessa, contribuendo a incrementare le opportunità di sosta vicino al centro storico. La nuova area, accessibile già dalla prossima primavera, offrirà servizi urbani di qualità in una posizione strategica per cittadini e visitatori.