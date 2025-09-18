Premiazione “Balconi Fioriti e Infiorate” 2025 ad Assisi

Cerimonia il 19 settembre per valorizzare il centro storico

Assisi, 18 settembre 2025 – È tutto pronto per la cerimonia di premiazione della nuova edizione del concorso “Balconi Fioriti e Infiorate” 2025, che si terrà domani, 19 settembre, alle ore 11.30, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale di Assisi. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e organizzata dall’Ufficio Turismo, è pensata per valorizzare la bellezza e l’accoglienza della città attraverso l’allestimento floreale di terrazzi, vie e angoli suggestivi del centro storico, accompagnati dai tradizionali tappeti di fiori a tema religioso in occasione del Corpus Domini.

Quest’anno la partecipazione è stata significativa: 37 iscritti per la categoria “Balconi Fioriti” e 18 per le “Infiorate” – di cui 14 nel cuore storico di Assisi e 4 nella frazione di Petrignano. Le opere in gara hanno trasformato le strade della città in un vero e proprio spettacolo di colori, profumi e creatività, testimoniando un forte legame tra comunità, tradizione e natura.

Una giuria composta da esperti del settore ha valutato le composizioni sulla base di criteri precisi: per i balconi, la qualità e la varietà floreale, l’armonia cromatica e l’integrazione con l’ambiente urbano; per le infiorate, invece, l’originalità, la suggestione e l’aderenza ai temi religiosi indicati nel bando.

A tutti i partecipanti andrà un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel rendere Assisi un luogo sempre più accogliente e affascinante. I vincitori, come si legge dal comunicato di Città di Assisi – invece, saranno premiati per le creazioni più meritevoli, segno tangibile di come arte, natura e comunità possano intrecciarsi per celebrare la bellezza della città.