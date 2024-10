Carabinieri rafforzano i controlli ad Assisi: 11 denunce

Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Assisi hanno intensificato i controlli tra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, un’operazione mirata anche a garantire la sicurezza durante la 62ª edizione del Palio di San Michele. Sono state denunciate 11 persone per reati legati a stupefacenti, immigrazione e violazioni del Codice della Strada, mentre altre quattro sono state segnalate per possesso di droga per uso personale.

Sei cittadini extracomunitari, controllati dai militari, non hanno mostrato il permesso di soggiorno, risultando così denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione. Altri tre stranieri sono stati scoperti in posizione irregolare sul territorio italiano e anche loro sono stati deferiti all’autorità competente.

Durante i controlli, un 26enne di origini extracomunitarie si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di alcol o droghe. Per questo motivo, è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Un altro caso simile ha visto coinvolto un 52enne residente ad Assisi, fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Anche per lui i Carabinieri hanno disposto il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Nel corso delle attività, quattro giovani, due 19enni, un 21enne e un 37enne di Bastia Umbra, sono stati trovati in possesso di hashish destinato all’uso personale. La droga è stata sequestrata e i quattro sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia. Un quinto soggetto, un 30enne extracomunitario residente a Perugia, è stato sorpreso con circa 5 grammi di hashish e anch’egli segnalato.

Le operazioni hanno permesso di controllare più di 200 persone e un numero simile di autovetture, dimostrando l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza in una zona frequentata da numerosi turisti e pellegrini, oltre che dai partecipanti al Palio.

Le violazioni riscontrate hanno riguardato diversi ambiti:

6 denunce per mancata esibizione del permesso di soggiorno.

3 denunce per presenza irregolare sul territorio nazionale.

2 denunce per guida sotto effetto di alcol, con ritiro patente e sequestro del veicolo.

4 segnalazioni alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale.

Questa intensificazione dei controlli risponde alla necessità di monitorare e prevenire situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto in occasione di eventi rilevanti come il Palio di San Michele. Le attività delle forze dell’ordine continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza della comunità e dei numerosi visitatori che affollano la zona in questo periodo.