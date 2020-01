Evento in via san Francesco società Fortini cambia per due ore la viabilità

Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento musicale organizzato dalla Società Culturale “Arnaldo Fortini” che avrà luogo domani pomeriggio, 5 gennaio 2020, dalle 17 alle 19 in via San Francesco (lungo la via stessa) è stato disposto il divieto di circolazione tutti i veicoli esclusi i mezzi di soccorso dalle ore 17 alle 19.

Sarà consentito il doppio senso di circolazione, grazie alla presenza di vigili, da Porta San Giacomo all’area di svolgimento della manifestazione in via San Francesco civico 13, per i cittadini residenti in Via Merry del Val e Via San Francesco e via Fortini, per i locatari di immobile a uso abitativo e per gli utenti con disponibilità di garage, per i veicoli al servizio di portatori di handicap, per i mezzi di soccorso, per il servizio di trasporto pubblico, per i veicoli dei turisti diretti agli alberghi ubicati lungo le tre strade citate.

Per assicurare lo svolgimento della manifestazione non si potrà sostare nei 3 stalli posti in corrispondenza del civico 13 di fronte alla sede del Circolo Culturale “Arnaldo Fortini” dalle ore 8 alle 20 di domenica 5 gennaio.