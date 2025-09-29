Furto al supermercato: ladro identificato con le telecamere

Agenti smascherano ladro grazie a videosorveglianza interna

Un giovane di venticinque anni, cittadino marocchino con un passato costellato da arresti per rapine, furti con strappo e opposizione alle forze dell’ordine, è stato individuato e denunciato dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi. L’accusa è quella di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale situato nella frazione di Santa Maria degli Angeli.

L’episodio si è consumato quando il gestore del punto vendita ha notato l’atteggiamento anomalo di un cliente che si muoveva tra le corsie con modalità che hanno destato sospetti. Il giovane, dopo aver vagato all’interno del locale, si è diretto verso l’uscita senza passare dalle casse ma con uno zaino evidentemente carico di merce rubata.

Il responsabile dell’attività ha tentato di bloccarlo richiedendo spiegazioni, ma il venticinquenne ha ignorato completamente la richiesta e si è allontanato velocemente, dileguandosi prima che potesse essere fermato. Di fronte a questa situazione, il titolare ha immediatamente contattato il numero unico d’emergenza per segnalare l’accaduto alle autorità.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente sul luogo della segnalazione, dando avvio alle operazioni investigative per rintracciare l’autore del furto. Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, l’elemento chiave per risolvere il caso è stata l’analisi delle registrazioni video.

I funzionari hanno esaminato attentamente le riprese dell’impianto di sicurezza installato nel supermercato. Le immagini hanno documentato con chiarezza l’intera sequenza: l’uomo aveva prelevato diversi articoli di cosmesi e cura del corpo, prodotti per il viso e per l’igiene personale dal valore complessivo di circa ottanta euro, collocandoli inizialmente in un carrello della spesa.

Successivamente, come emerge dalle registrazioni, il soggetto si è spostato in una zona meno trafficata del negozio, lontano dagli sguardi di dipendenti e clienti, dove ha trasferito la refurtiva all’interno del proprio zaino prima di tentare di lasciare l’esercizio senza pagare.

Il lavoro certosino degli specialisti del Fotosegnalamento della Polizia Scientifica di Assisi è stato determinante. Gli esperti hanno isolato i fotogrammi più definiti, quelli in cui le caratteristiche fisiche del presunto autore risultavano maggiormente riconoscibili, procedendo quindi all’identificazione formale attraverso il confronto con le banche dati disponibili.

Al completamento delle verifiche e degli accertamenti di competenza, il giovane è stato formalmente segnalato all’Autorità Giudiziaria competente con l’ipotesi di reato di furto aggravato, concludendo così l’attività investigativa avviata dal Commissariato umbro.