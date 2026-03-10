Hashish, sequestro a Assisi con arresto di un giovane ventottenne

Operazione della Polizia di Stato nel Comune di Assisi con sequestro rilevante

Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato al sequestro di circa 50 grammi di hashish e all’arresto di un ventottenne residente nel territorio di Assisi, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento, disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia, rientra in un’attività di contrasto allo spaccio condotta con un decreto di perquisizione locale e personale eseguito dagli agenti del Commissariato di Assisi.

Perquisizione e rinvenimento della sostanza

Durante il controllo nell’abitazione del giovane, gli operatori hanno individuato due panetti e vari frammenti di hashish, oltre a otto involucri confezionati, materiale che secondo gli accertamenti della Polizia Scientifica conferma la natura della sostanza. L’operazione ha permesso di ricostruire un quadro chiaro dell’attività illecita, grazie anche al ritrovamento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento e la suddivisione delle dosi.

Materiale sequestrato e indizi di spaccio

Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione, un coltello con residui di stupefacente, un telefono cellulare e 180 euro in contanti, ritenuti compatibili con la vendita al dettaglio. Gli elementi raccolti hanno rafforzato l’ipotesi investigativa di una detenzione finalizzata allo spaccio, delineando un’attività strutturata e non occasionale.

Arresto e provvedimento della Procura

Al termine delle procedure di rito, il ventottenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La Procura di Perugia, guidata dal Procuratore Raffaele Cantone, ha confermato l’esito dell’operazione con una nota ufficiale diffusa il 10 marzo 2026.

Un intervento che rafforza il contrasto allo spaccio locale

L’azione della Polizia di Stato si inserisce in un quadro più ampio di controlli mirati sul territorio, volto a contenere la diffusione di sostanze stupefacenti e a individuare attività di microspaccio radicate nei centri abitati. Il sequestro e l’arresto rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di prevenzione e repressione coordinata dalla Procura, che continua a monitorare con attenzione le dinamiche locali legate al traffico di droga.

L’operazione conferma la centralità del lavoro investigativo e la necessità di interventi tempestivi per contrastare fenomeni che incidono sulla sicurezza e sulla vivibilità delle comunità umbre.