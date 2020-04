Esternalizzazione produzione, Mignini&Petrini, affidamento carico camion

In relazione a quanto pubblicato sui mezzi di informazione riguardo alla presunta esternalizzazione della produzione, l’azienda Mignini&Petrini, che opera nel settore della produzione di alimenti per animali, ha ritenuto giusto precisare alcuni aspetti.

L’azienda di Petrignano sottolinea che, ciò che viene definito esternalizzazione, in realtà consiste nell’affidamento di operazioni di carico su camion di prodotti sfusi a personale dell’azienda di servizi, la quale già da anni opera nello stabilimento occupandosi dell’attività di carico dei sacchi sui camion. Tale affidamento non comporta alcuna penalizzazione economica dei collaboratori diretti della Mignini&Petrini, né un impoverimento della base occupazionale diretta, generando al contempo opportunità di lavoro tutelato e retribuito assolutamente in linea con quelli di cui gode l’organico in essere.