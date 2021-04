Chiama o scrivi in redazione

Suolo pubblico per bar e ristoranti all’aperto proroghe e nuove conce

Da lunedì 26 aprile le attività di somministrazione (bar e ristoranti) Suolo pubblico, quindi con esclusivo servizio esterno.

In forza del decreto legge n. 52/2021, dal 26 aprile l’Umbria sarà infatti in zona gialla pertanto bar e ristoranti saranno aperti a pranzo e a cena, ma le consumazioni potranno avvenire solo all’aperto.

Resta il coprifuoco alle 22, quindi bar e ristoranti potranno effettuare la somministrazione all’aperto nel rispetto di detto limite orario .

In forza delle modifiche apportate dal D.L. 41/2021 al D.L. 137 /2020, è confermato l’esonero dal canone per l’occupazione del suolo pubblico finalizzata alla somministrazione (per ora almeno sino al 30 giugno 2021) ed è prorogata sino al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per la richiesta o la proroga delle concessioni.

I titolari di concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande che hanno già ottenuto lo scorso anno, in forza del richiamato DL. 137/2020, le concessioni potranno quindi richiedere la proroga al 31 dicembre 2021.

Per ottenere l’occupazione straordinaria o per prorogare quella dello scorso anno è sufficiente inviare con Pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it il modulo compilato che si può scaricare dal sito del Comune di Assisi al seguente link http://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2017/12/20_4_2021_Domanda_Semplificata_Occupazione_Suolo_Pubblico_Art_30C_1_Dl_41_2021.pdf e attendere il rilascio della concessione, per il quale i nostri uffici sono operativi sin dai giorni scorsi.

Gli esercenti di attività di somministrazione che non sono già titolari di concessione di suolo pubblico e che vogliono aderire a questa opportunità a partire dal 26 aprile, dovranno presentare prima richiesta come da modalità sopra indicate.

Per qualsiasi informazione e richiesta si possono contattare gli uffici di Polizia Locale ai numeri 075.8138660 (Ufficio Concessioni suoli pubblici) e 075.812820 (Ufficio Polizia Locale attivo anche sabato e domenica dalle 8 alle 20). http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/polizia-locale/