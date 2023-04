Pasqua ad Assisi, parcheggi auto straordinari con navetta gratuita per il centro

Per gestire al meglio il grande afflusso di visitatori e turisti previsto ad Assisi per le imminenti festività pasquali, nei giorni 8, 9 e 10 aprile saranno attivate due aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro storico.

I due parcheggi, allestiti in via sperimentale, si trovano nella zona di Santa Maria degli Angeli, presso il Teatro Lyrick e in via Ulisse Cascinelli, dove sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro di Assisi con una navetta gratuita ogni trenta minuti. È prevista una tariffa giornaliera di 9 euro, saranno attivi dalle ore 10 e solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo).

Dalla strada statale 75, l’uscita consigliata per raggiungere le due aree straordinarie di sosta auto è Santa Maria degli Angeli Sud. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica: 075 8138680) o la Polizia Municipale (075 812820). L’obiettivo è agevolare l’accesso di cittadini e visitatori al centro storico della città, in giorni considerati ad altissimo flusso turistico, evitando disagi alla circolazione.

Resta sempre attivo, nell’area di Santa Maria degli Angeli, il parcheggio della Stazione, con tariffa giornaliera di 9 euro, incluso il servizio navetta gratuito per il centro di Assisi.