Pronta al via la settima edizione di “Birba chi legge”. La Festa delle storie torna ad Assisi

Al via ad Assisi dal 13 al 15 settembre la settima edizione per “Birba chi legge” Festa delle storie, ideato e organizzato da Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia che, in questo 2024, taglia il nastro dei venti anni di attività sul territorio umbro e non solo.

Le novità di quest’anno – Tra le location scelte anche alcune case private che si apriranno a grandi e piccini per ospitare una serie di narrazioni in spazi intimi e accoglienti per condividere insieme il gusto del raccontarsi e del raccontare.

Nella sala Pinacoteca sarà allestita una Officina di Pace dove i bambini e le bambine della Scuola Sant’Antonio, coordinati da Mario Giuffrida, partendo dalle frasi dei libri da loro più amati, realizzeranno cartoline da inviare alla guerra, per condividere una bibliografia di pace dinamica, aperta ai contributi di tutta la comunità.

Ma non solo, tra i diversi eventi che si alterneranno durante la tre giorni, il festival proporrà, nell’ottica della sostenibilità sociale, una mostra di libri tattili illustrati provenienti dal Fondo della Biblioteca Attiva di Ariccia, letture multisensoriali a cura di Fabio Fornasari, direttore artistico del Museo Tolomeo dell’Istituto dei Ciechi Cavazza e curatore della Collezione Design del Museo Tattile statale Omero di Ancona e “Anouk” azione teatrale della Compagnia TPO, accessibile anche a portatori di deficit visivi.

Altra novità, il laboratorio sulla lettura e l’uso della voce dedicato a maggiori di 16 anni e adulti di e con Alessandra Battaglia, attrice, poetessa, esperta in formazione e training della voce e fondatrice del metodo Le Meraviglie della Voce®.

E ancora il Bookshop dove poter scegliere fra un’ampia selezione di testi per l’infanzia grazie alla collaborazione con la libreria PopUp di Perugia e la premiazione della VII edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” assegnato al progetto “La nave di Ulisse” presentato dalle insegnanti della scuola dell’infanzia C. Codazzi in collaborazione con la dirigenza dell’IC Enrico Fermi di Cusano Milanino, il comitato genitori e l’associazione R.Ap (Ragazzi Aperti).

A chiudere il Festival, “Il drago dalle sette teste” spettacolo itinerante in cui il Teatro dell’Orsa condurrà il pubblico lungo un sentiero di musica e parole per attraversare il tempo lento delle storie, gli incanti, le prove da superare grazie ai suggerimenti di invisibili aiutanti magici.

Tutti gli eventi sono a ingresso con offerta fino a esaurimento dei posti disponibili fatta eccezione per i laboratori per i quali è consigliato prenotare scrivendo o chiamando il 370 3070231. È necessario confermare la prenotazione il giorno prima e presentarsi agli appuntamenti prenotati almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio. In caso di maltempo, tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni.

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 settembre alle 17 al chiostro della scuola Sant’Antonio “Le meraviglie della voce”, laboratorio di lettura e di uso della voce a cura di Alessandra Battaglia

Sabato 14 settembre

alle 10.30 al Piccolo Teatro degli Instabili “Piccola strega” lettura-spettacolo a due voci con sonorizzazioni dal vivo con Giulia Zeetti, Alessandra Comparozzi e Gianfranco De Franco

alle 11 nella sala delle Volte “Ashka della neve” spettacolo di narrazione di e con Simona Gambaro

alle 12 in piazza del Comune “Circo in valigia” spettacolo di circo di e con Gigi Capone

dalle 15.30 alle 17 nella sala Pinacoteca “Cara guerra, ti scrivo” Officina di pace a cura delle bambine e dei bambini della scuola Sant’Antonio – Istituto comprensivo Assisi 1, coordinamento di Mario Giuffrida

alle 15.30 nella Galleria Le Logge “Dalla finestra” laboratorio tattile a cura di Start con Giuliana Riunno e Andrea Delluomo

sempre alle 15.30 ma alla Volta Pinta “Tutti al circo” laboratorio di circo a cura di Gigi Capone

alle 16.30 a casa di Lorella & Paola “Signorina Kamishi Bai” narrazione con Kamishi Bai e laboratorio a cura di Simona Gambaro

alle 17.15 partenza da piazza del Comune per “Storie di case, case di storie” narrazioni in case, giardini e terrazze a cura di Birba con Rita Barabani, Alessandra Comparozzi, Noemi Dicorato, Viola Frascarelli e Ombretta Pastorelli

alle 18.30 nel chiostro della scuola Sant’Antonio “Anouk” azione teatrale della di Compagnia TPO in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato con Běla Dobiášová, Valentina Consoli

In piazza del Comune “Dallo scarto al riutilizzo“: la Biblioteca comunale di Assisi regala libri

Domenica 15 settembre

alle 10.15 nel chiostro della scuola Sant’Antonio “Il suono interno” laboratorio sonoro a cura di Gianfranco De Franco. Stesso orario ma nella Birbateca “Il libro in gioco” lettura animata multisensoriale di albi illustrati a cura di Fabio Fornasari e Francesca Piccardi

alle 10.30 nella Galleria Le Logge “Nel bosco di Cappuccetto Rosso” laboratorio tattile a cura di Start con Giuliana Riunno e Andrea Delluomo

dalle 15.30 alle 17 nella sala Pinacoteca “Cara guerra, ti scrivo” officina di pace a cura delle bambine e dei bambini della scuola Sant’Antonio – Istituto comprensivo Assisi 1, coordinamento di Mario Giuffrida

alle 11.30 nella sala delle Volte “Il volo” spettacolo di narrazione vincitore del Premio Vimercate Festival dei Ragazzi 2023, regia di Antonio Tancredi, di e con Simona Gambaro

alle 12.30 in piazza del Comune “Circo in valigia” spettacolo di circo di e con Gigi Capone

alle 12.30 nella sala della Conciliazione premiazione del progetto vincitore del concorso “Una biblioteca in ogni scuola”

alle 15.30 nella Galleria Le Logge “Abc. Alfabeto immaginato” laboratorio tattile in braille a cura di Start con Giuliana Riunno e Andrea Delluomo

alle 16 nel chiostro della scuola Sant’Antonio “Il suono interno” ” laboratorio sonoro a cura di Gianfranco De Franco. Stesso orario ma nella Birbateca “Il libro in gioco” lettura animata multisensoriale di albi illustrati a cura di Fabio Fornasari e Francesca Piccardi

alle 17.45 partenza dalla Rocca Maggiore per “Il drago dalle sette teste” spettacolo itinerante a cura di Teatro dell’Orsa, con Bernardino Bonzani, Monica Morini, Gaetano Nenna, Franco Tanzi, Chiara Ticini, Annamaria Gozzi

Sabato 14 e domenica 15 settembre

dalle 10 alle 19 in piazza del Comune Bookshop della Festa a cura della libreria PopUp

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella galleria Le Logge “In tutti i sensi” mostra bibliografica di libri tattili illustrati del fondo della Biblioteca Attiva di Ariccia a cura di Start

Sito ufficiale www.birbachilegge.it