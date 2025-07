Ad Assisi bilancio 2025-2027 in equilibrio e più risorse

Approvati assestamento e fondi per sociale e disabilità

Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato a maggioranza, nella seduta del 30 luglio 2025, gli equilibri generali e l’assestamento del bilancio di previsione triennale 2025-2027, confermando una situazione di stabilità sia nella gestione corrente che in conto capitale. Le proiezioni per gli anni di riferimento risultano in equilibrio, senza la presenza di debiti fuori bilancio, con un fondo crediti di dubbia esigibilità ritenuto coerente con il quadro delle entrate accertate.

Il monitoraggio degli stanziamenti previsti nel bilancio resta costante, in modo da garantire tempestivi adeguamenti in base alle normative o a sopraggiunte esigenze. La gestione della liquidità ha permesso di limitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e di rispettare le scadenze nei pagamenti secondo la disciplina vigente.

Le entrate correnti sono rimaste stabili rispetto alle previsioni originarie, mentre l’assestamento ha riguardato principalmente l’impiego dell’avanzo vincolato di amministrazione. Da evidenziare l’aumento delle risorse stanziate, sia comunali che regionali, per il sostegno sociale: previsti maggiori fondi per minori in comunità, persone disabili senza supporto familiare, anziani fragili, famiglie in difficoltà economica, nonché per la gestione dei servizi essenziali alla cittadinanza.

Nel dettaglio, si segnalano maggiori trasferimenti dalla Regione Umbria, a favore della Zona Sociale 3, con Assisi capofila: 196.082 euro per interventi a tutela di minori e 144.450 euro per progetti di vita indipendente rivolti a soggetti con disabilità. Ulteriori risorse comunali sono state stanziate per rette di ricovero disabili (40.000 euro), anziani (20.000 euro) e contributi a famiglie disagiate (25.000 euro).

Grazie a una parte dell’avanzo vincolato, Assisi e gli altri Comuni della Zona Sociale 3 sono riusciti a coprire la quota di cofinanziamento per le attività sociali 2025 senza intaccare le risorse correnti, salvaguardando così gli equilibri di bilancio.

All’unanimità, il Consiglio ha ratificato anche la variazione di bilancio d’urgenza deliberata dalla Giunta lo scorso giugno, prima dell’avvio della nuova consiliatura. Tale modifica ha permesso l’estinzione anticipata di un mutuo da circa 530mila euro, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori di riqualificazione dell’asse viario di via Patrono d’Italia, a Santa Maria degli Angeli. L’operazione ha comportato una riduzione dell’indebitamento dell’Ente, resa possibile dall’utilizzo di fondi ministeriali, erogati dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno su istanza del Comune, nell’ambito di specifici interventi per opere pubbliche.

Il quadro generale del bilancio assisano per il triennio 2025-2027 evidenzia una gestione oculata e orientata alla tutela sociale, con un’attenzione particolare al contenimento della spesa e al rafforzamento del sostegno alle categorie fragili.