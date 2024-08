Assisi: approvata all’unanimità la riqualificazione della zona industriale

ASSISI – Dopo quasi cinquant’anni di attesa, la zona industriale di Santa Maria degli Angeli vedrà finalmente una riqualificazione urbanistica. Il Consiglio Comunale di Assisi, nella seduta del 30 luglio 2024, ha approvato all’unanimità un piano che punta a risolvere problematiche strutturali e organizzative irrisolte sin dalla fondazione dell’area produttiva nel 1972.

Il piano, presentato dal sindaco Stefania Proietti, che ha la delega all’urbanistica, è stato definito dalla stessa come un atto “storico” per l’importanza e l’impatto che avrà non solo sulle decine di imprese situate nell’area, ma anche sull’intera comunità locale. La sindaca ha sottolineato come il provvedimento non sia solo una necessità, ma una risposta attesa da decenni per risolvere problemi cronici, quali la mancata chiusura delle procedure di urbanizzazione e la cessione delle aree pubbliche.

La zona industriale di Santa Maria degli Angeli si estende su una superficie di 681.725 metri quadrati, corrispondente a oltre 68 ettari. All’interno di quest’area, il 10% è destinato a parcheggi pubblici, mentre un ulteriore 5% è riservato a spazi verdi. Tuttavia, queste aree, concepite per essere spazi pubblici funzionali e vivibili, sono rimaste in uno stato di quasi abbandono per quasi cinque decenni.

Il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti in Consiglio è il risultato di un lungo processo di confronto e dialogo, sia all’interno delle istituzioni, sia con gli imprenditori locali. Prima di essere discusso e approvato, l’atto è stato infatti oggetto di un attento esame da parte degli uffici tecnici del settore urbanistico, guidati dall’ingegnere Matteo Castigliego, nonché di un’ampia consultazione con i rappresentanti delle imprese operanti nella zona.

L’approvazione del piano rappresenta anche un importante traguardo per l’amministrazione Proietti, che aveva indicato la riqualificazione dell’area industriale come una priorità del secondo mandato. Questo risultato a metà mandato riflette l’impegno dell’amministrazione a rispettare le promesse fatte agli elettori e a raggiungere obiettivi strategici delineati nel Documento Unico di Programmazione (DUP). Tra questi, particolare rilievo ha la Missione 8 relativa all’assetto del territorio, che include la “valorizzazione del territorio e la qualità urbana” come obiettivi strategici di mandato.

Il piano adottato dal Consiglio Comunale prevede una complessa variante al Piano Regolatore Generale (PRG), con l’obiettivo di riallineare la parte operativa e quella strutturale, risolvendo le criticità che hanno bloccato l’attuazione di diversi comparti della zona industriale. Uno degli interventi chiave sarà la delocalizzazione dell’isola ecologica attualmente situata in località Ponte Rosso, un’area di grande valore paesaggistico e ambientale. Il Comune di Assisi ha richiesto un finanziamento di 1,7 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per supportare questa operazione, ma la richiesta, pur accolta, non ha ricevuto fondi per mancanza di risorse disponibili.

Tra gli obiettivi specifici del piano adottato ci sono il riallineamento dei perimetri della zona industriale, la ridistribuzione delle aree standard in base a criteri qualitativi piuttosto che quantitativi, e la monetizzazione delle aree standard al di fuori dei comparti in favore del miglioramento delle infrastrutture esterne. È previsto un contributo di quasi 650.000 euro da parte di una società che in passato aveva proposto un’opera ormai non più funzionale al contesto, fondi che saranno utilizzati per completare le opere di urbanizzazione non ancora realizzate.

Il piano prevede anche la creazione di un corridoio verde lungo via dei Vetturali, parte del progetto di forestazione urbana che si propone di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area industriale. Inoltre, saranno realizzati interventi di riqualificazione delle strade interne alla zona, come via dei Vetturali e via dei Carrettieri, oltre alla costruzione di nuove aree verdi e alla ridefinizione degli spazi pubblici e privati non più adeguati alle esigenze contemporanee.

L’atto è stato accolto con favore dai consiglieri comunali, che hanno sottolineato l’importanza di aver finalmente risolto una situazione annosa in una delle aree produttive più rilevanti del territorio comunale. I capigruppo di maggioranza, Paolo Lupattelli del PD, Scilla Cavanna di Assisi Domani, Laura Pizziconi di Assisi Civica, e Isabella Fischi del Movimento 5 Stelle, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno evidenziato come questo intervento rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione comunale e realtà industriali locali. Le aziende operanti nella zona, che portano il nome di Assisi in tutto il mondo, meritano un contesto adeguato alla loro caratura.

L’iter per la definitiva approvazione del piano prevede un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale previsto per l’autunno. Solo dopo l’approvazione finale, i primi interventi di riqualificazione, a partire da via dei Vetturali, potranno essere avviati.