I progetti e le idee per il Centro Storico

Il sindaco Stefania Proietti: “Confronto sulla visione di città”

Una Sala della Conciliazione affollata e partecipata ieri sera per il secondo

incontro dell’amministrazione comunale con i cittadini. Il tema della riunione:

“Valorizzazione strategia, rigenerazione e vivibilità del centro storico: percorsi

possibili”.

Tanti gli argomenti sviscerati e i progetti in cantiere presentati dal sindaco Stefania

Proietti, come Palazzo Vallemani che potrebbe diventare la sede per i nomadi digitali,

il Teatro Metastasio il cui ridotto potrebbe essere aperto a ottobre e ospitare

iniziative culturali, la Rocca Maggiore che al termine degli ultimi interventi in

autunno sarà fruibile nella sua totalità, la scala mobile e l’ascensore di porta Nuova,

l’area dell’ex Eni, il progetto di “aprire” piazza del Comune con un pavimento

trasparente.

Più approfonditamente il sindaco si è soffermato sull’abbattimento delle barriere

architettoniche e sulla necessità di individuare risorse per permettere a tutti di

visitare i luoghi più importanti della città.

Nel corso dell’incontro, il Comitato del Pincio ha illustrato un progetto per la

riqualificazione dell’area, location naturale per ospitare gli eventi culturali della città.

Un focus sull’Accademia Punto Assisi, fiore all’occhiello dell’assisanità, è stato fatto da

due neo laureate del corso planet life design. A proposito degli studenti, è stata

sottolineata la difficoltà di reperire posti letto e l’ipotesi di realizzare un ostello.

Poi è stata la volta degli interventi e delle proposte dei cittadini. A cominciare dal

Calendimaggio “unica anima e vita della città” che necessita di due sedi adeguate.

C’è stato chi ha proposto di portare a 3 le ore gratuite nei parcheggi della città e chi

ha suggerito di creare un’area riservata ai cani, chi vorrebbe dei totem nelle piazze

del centro.

“E’ stato un incontro molto partecipato e proficuo di idee – ha commentato il sindaco

Stefania Proietti – ed è stata anche l’occasione per un confronto sulla visione e sullo

sviluppo della città”.