Simone Fittuccia nuovo vicepresidente di Confcommercio Umbria

Albergatore guida il turismo e supporta il presidente Mencaroni

Il Consiglio direttivo di Confcommercio Umbria ha ufficializzato la nomina di Simone Fittuccia come nuovo vicepresidente dell’associazione, su indicazione del presidente Giorgio Mencaroni. Fittuccia affiancherà Stefano Lupi, già vicepresidente, rafforzando così la leadership dell’organizzazione che rappresenta le imprese del terziario in tutta la regione. La sua nomina si inserisce in una strategia volta a potenziare il sostegno istituzionale e progettuale offerto da Confcommercio alle imprese umbre del commercio, turismo, servizi e professioni.

Imprenditore di rilievo nel settore alberghiero, Fittuccia è una figura di riferimento nel turismo regionale. È fondatore di uno dei primi gruppi alberghieri indipendenti dell’Umbria e attualmente ricopre la carica di presidente di Federalberghi Umbria, l’associazione che raccoglie gli albergatori aderenti a Confcommercio. Inoltre, siede nel Consiglio direttivo nazionale di Federalberghi, dove rappresenta il punto di vista del turismo umbro nei principali tavoli decisionali a livello nazionale.

La nomina di Fittuccia come vicepresidente risponde alla necessità di rafforzare la governance di Confcommercio Umbria, migliorando la rappresentanza istituzionale e l’efficacia nella gestione delle iniziative regionali e territoriali. Il nuovo incarico gli consente di mettere a disposizione la propria esperienza nel settore turistico-ricettivo, in un momento in cui la coesione e la strategia di sistema sono considerate fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali dell’Umbria.

Confcommercio Umbria si conferma così un punto di riferimento essenziale per migliaia di aziende umbre attive nel terziario, con una governance rafforzata pronta a sostenere nuovi progetti e iniziative volte a sviluppare ulteriormente il tessuto imprenditoriale locale. Il contributo diretto di Fittuccia sarà rivolto a incrementare la rappresentanza delle istanze delle imprese nei diversi settori economici e nelle aree territoriali, con l’obiettivo di garantire una voce più forte e coordinata.

Simone Fittuccia assume questo ruolo con l’intento di favorire la crescita e il consolidamento della rete associativa, sottolineando l’importanza di un sistema unitario e coeso per fornire risposte concrete alle necessità delle imprese umbre del terziario. La sua nomina rappresenta una tappa significativa nella strategia di Confcommercio Umbria di rafforzare il proprio ruolo istituzionale e la capacità di fare sistema a livello regionale e nazionale.