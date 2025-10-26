Assisi inaugura tre nuovi asili nido: un futuro per le famiglie

Dalla città un segnale di cura e investimento sui più piccoli

Un passo concreto verso il welfare familiare e la modernizzazione dei servizi educativi: Assisi celebra l’inaugurazione di tre nuovi asili nido comunali, situati nelle frazioni di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Le nuove strutture saranno operative dal 3 novembre 2025, accogliendo fino a 135 bambini tra 0 e 3 anni in ambienti pensati e realizzati a misura di bambino, luminosi e accessibili, frutto di una sinergia tra fondi PNRR, risorse comunali e una visione lungimirante dell’amministrazione cittadina.

Il progetto, come riporta il comunicato ufficio Stampa Città di Assisi – ha un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro stanziati tramite bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si sommano 500mila euro investiti direttamente dal Comune di Assisi per arricchire e completare l’offerta. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi il 26 ottobre, è stata una vera festa di comunità: presenti rappresentanti della giunta, la presidente della Regione Umbria, presidenti e consiglieri comunali e regionali, funzionari ministeriali, tecnici comunali, progettisti, educatori e numerosi cittadini curiosi di conoscere da vicino questi nuovi poli di crescita e socialità.

Assente per impegni non rinviabili, il sindaco Valter Stoppini ha trasmesso ai partecipanti un messaggio di saluto e ringraziamento, sottolineando il ruolo corale di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei nuovi nidi. “È per Assisi motivo di autentico orgoglio – ha dichiarato il vicesindaco Veronica Cavallucci – essere l’unico Comune in Umbria ad aver portato a termine ben tre nidi comunali con fondi PNRR. Si tratta di una giornata storica e commovente, testimonianza di una città che non solo sostiene le famiglie, ma investe con determinazione nel futuro.”

L’assessore alla scuola, Scilla Cavanna, ha evidenziato la dimensione affettiva e concreta del traguardo, definendo i tre nidi veri ambasciatori della cura per la propria comunità: “Assisi diventa fiore all’occhiello nei servizi alle famiglie e ai più piccoli, grazie a un lavoro appassionato della macchina comunale che ha saputo superare ostacoli e portare a compimento un intervento di grande respiro sociale”.

Anche la presidente regionale Stefania Proietti ha rimarcato il valore degli asili nido come primo tassello del sistema di istruzione pubblica: “Assisi costituisce un modello positivo. La Regione, con la riprogrammazione del Fondo sociale europeo, sosterrà la diffusione di servizi simili e offrirà alle famiglie nuove opportunità che guardano oltre i tradizionali bonus”.

I tre nidi inaugurati si caratterizzano per architettura, comfort e integrazione con il territorio: a Petrignano, la struttura in via Decio Costanzi si estende per 450 mq suddivisi in quattro zone dedicate ad attività didattiche, ludiche e di servizio, due aree giochi interne ed esterne e nasce dove precedentemente sorgeva la sede della Pro Loco, ora in fase di ricostruzione nell’area antistante.

Il nido di Rivotorto si trova in viale della Pace, è grande circa 650 mq, può ospitare fino a 60 bambini suddivisi in tre sezioni per fasce di età, ciascuna con aula didattica, aree dedicate al gioco e al riposo e una mensa centrale condivisa. A Castelnuovo, in viale San Girolamo, l’asilo di 500 mq propone ampie zone per la didattica, le attività speciali, mensa e riposo, con uno spazio esterno attrezzato e un giardino zen pensato per stimolare creatività, equilibrio e socializzazione.

La realizzazione dei nidi ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, mantenute pubbliche e valorizzate per tutelare una relazione continua tra spazio educativo, natura e comunità. La gestione dei servizi socio-educativi sarà affidata alla cooperativa sociale Aldia, selezionata tramite bando comunale.

I tre nuovi nidi vanno ad affiancare il primo nido pubblico cittadino, “Maria Luisa Cimino” di Santa Maria degli Angeli, attivo dal 2021 e punto di riferimento per l’intero comprensorio.

L’iniziativa testimonia l’impegno di Assisi per una crescita responsabile, inclusiva e aperta al futuro, offrendo alle famiglie strumenti concreti per conciliare vita lavorativa e cura dei piccoli, in una città che riconosce nell’infanzia il cuore del proprio domani.