La Biblioteca Comunale legge per te in diretta facebook

Tra pochi giorni parte il Maggio dei Libri 2020, decima edizione di “Se leggo scopro”, e la biblioteca comunale di Assisi aderisce con un programma speciale di eventi solo digitali considerato il momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Un’opportunità questa per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere per scoprire se stessi, per scoprire gli altri e per scoprire il mondo, come suggerisce il filone tematico che accompagna il tema istituzionale di questa edizione “Se leggo scopro”. Un’occasione inoltre per affrontare questa fase di incertezza globale e guardare avanti con speranza.

In pratica la biblioteca comunale di Assisi ha organizzato letture per bambini in diretta dalla pagina facebook, tutti i lunedì, alle 17, a partire dall’11 maggio, e sono state scelte questi titoli “La storia del piccolo bruco Maisazio”, “A caccia dell’orso”, “Elmer l’elefante variopinto”.

Gli eventi sono curati dal Comune di Assisi, Sistema Museo, con la collaborazione delle volontarie di Nati Per Leggere.