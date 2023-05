Scuola media di Petrignano di Assisi nuovi spazi all’aperto

Scuola media di Petrignano – Un “Maggio in festa” quello vissuto nella all’IC Assisi 3 a Petrignano, guidato dalla dirigente scolastica Sandra Spigarelli, che ha organizzato una giornata per presentare alla cittadinanza i nuovi spazi all’aperto di recente realizzazione. Un evento molto partecipato che ha visto coniugare natura, letture e musica, in un percorso ideato e realizzato da docenti e studenti della secondaria di I grado. Il tutto accompagnato dalle note dell’orchestra scolastica e dal coro “Sempre più allegre note” composto da genitori, docenti e studenti e diretto dal Maestro Luigi Franceschelli.

“Maggio in festa” è l’evento in occasione del quale sono stati presentati i miglioramenti che coinvolgono il campus di Petrignano. Alla presenza della sindaca di Assisi, rappresentanti della Giunta e consiglieri comunali è stato tagliato il nastro al nuovo ingresso che dal parcheggio attiguo alla scuola consentirà di accedere agevolmente a tutti gli spazi del campus (scuole, uffici e palestra). Interventi importanti avviati dal Comune di Assisi la scorsa estate che hanno visto la demolizione di corpi edilizi deteriorati e la loro sostituzione con nuovi camminamenti e nuove coperture trasparenti.



Sono stati inaugurati anche i nuovi spazi didattici per l’educazione alla sostenibilità e finanziati dal bando ministeriale “Edugreen”: un wild garden per la biodiversità e l’olivicoltura, un orto rialzato per la coltivazione di precisione, un’aula giardino nel plesso di Palazzo di Assisi e 3 aule per la coltivazione idroponica.

“Un evento – ha dichiarato la dirigente Spigarelli – che conferma l’impegno come centro di cultura e di promozione di buone pratiche educative per un territorio complesso in termini di promozione alla sostenibilità. Per tutto questo il nostro Istituto è stato incluso nel festival dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) all’interno del programma di scuole e università.

Spazio dedicato anche alla lettura con la presentazione degli eventi del “Maggio dei libri” per la promozione alla lettura”.

A conclusione di giornata il grande concerto con oltre 100 musicisti dell’orchestra del corso musicale dell’Istituto, insieme al coro “Sempre più allegre note” diretto dal maestro Luigi Franceschelli, che ha fatto il suo ritorno dopo il forzato stop a causa della pandemia.