Assisi, chiusura stradale a Santa Maria degli Angeli

Divieto di transito per lavori di asfaltatura fino a settembre

Ad Assisi, a partire dal 1° settembre e fino al 22, è prevista la chiusura parziale di via di Valecchie, a Santa Maria degli Angeli, per consentire l’esecuzione di interventi di asfaltatura. Il tratto interessato si estende dalle fonti comunali fino all’incrocio con la strada provinciale 147. Durante i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati.

Il provvedimento mira a garantire la sicurezza degli operai e a ottimizzare i tempi dei lavori, prevedendo il ripristino della normale circolazione nel fine settimana. Nelle giornate interessate, è prevista la presenza di macchine operatrici, tra cui l’asfaltatrice, per il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle superfici compromesse.

Le autorità comunali raccomandano di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo la via. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione delle strade cittadine, volto a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità nel centro urbano e nelle frazioni limitrofe.