Via dei Vetturali, al via lavori di riqualificazione ad Assisi

Investimento privato da 300mila euro per manto stradale
Saranno avviati entro la fine dell’anno i lavori di riqualificazione completa di via dei Vetturali, nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, come reso noto dal settore Lavori pubblici del Comune (fonte: comunicato stampa FG). L’intervento, stimato in circa 300mila euro, sarà a carico delle imprese del Comparto 1, a seguito della stipula della convenzione notarile legata alla cessione di aree comunali ad aziende presenti nella zona da quasi cinquant’anni.
Il progetto prevede un rifacimento totale del manto stradale, opere di urbanizzazione e una sistemazione della viabilità, con particolare attenzione alla sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Nel frattempo, il Comune ha già eseguito interventi provvisori di bitumatura a freddo per sanare le situazioni di dissesto della strada, in attesa dell’avvio del maxi intervento definitivo.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbanistica della zona, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2024, che prevede aree verdi, parcheggi e ridefinizione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di risolvere criticità presenti da quasi mezzo secolo. Il sindaco Valter Stoppini ha ricordato che altri lavori pubblici, come il rifacimento dell’acquedotto da parte di Umbra Acque, sono ancora in corso e che le asfaltature definitive seguiranno il naturale assestamento delle opere secondo quanto previsto dal contratto PNRR.
L’intervento, come evidenziato nella nota ufficiale del Comune di Assisi, rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione della zona industriale e per il miglioramento delle infrastrutture cittadine, combinando investimenti privati e gestione pubblica per garantire efficienza e sicurezza.
