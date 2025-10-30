Via dei Vetturali, al via lavori di riqualificazione ad Assisi

Nessun gol nel posticipo, finisce 0-0 Pisa-Lazio Terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri di Gilardino, ancora senza vittorie in campionato

Sinner ai quarti a Parigi, Sonego si arrende a Medvedev Il numero 2 del mondo batte in due set Cerundolo e si giochera' l'accesso in semifinale contro Ben Shelton

Laurientè e Pinamonti, il Sassuolo vince 2-1 a Cagliari Successo importante per i neroverdi di Grosso, terzo ko consecutivo casalingo per i sardi

Ponte Stretto, Meloni “Sia chiaro che obiettivo resta” ROMA (ITALPRESS) – “Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un pò incuriosita di fronte ad alcuni rilievi. Sia chiaro che l’obiettivo è fare il ponte sullo stretto di Messina che è un’opera strategica, sarà un’opera ingegneristica unica al mondo”. Lo dice al Tg1 la premier Giorgia Meloni. “Perchè voglio dire anche questo […]

Ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus L'ex ct azzurro ha firmato un contratto fino al giugno del 2026

A Palermo il Women Economic Forum, il Mediterraneo protagonista PALERMO (ITALPRESS) – Ha preso il via la terza edizione italiana del Women Economic Forum, che quest’anno sceglie una nuova città e un nuovo focus tematico. Intitolata “Women Economic Forum for the Mediterranean”, l’edizione 2025 si tiene il 30 e 31 ottobre a Villa Zito: una due giorni di incontri, dialoghi e visioni sul ruolo […]

Al Big Apple Film Festival anche l’italiano “Final Broadcast” di Ippolito NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Big Apple Film festival, appuntamento con il cinema indipendente newyorkese, torna con l’edizione 2025 per valorizzare voci originali e produzioni che puntano sull’innovazione e sull’impatto globale. Tra i film selezionati figura “Final Broadcast, dell’unico regista italiano in gara, Davide Ippolito. Il film segna anche la prima produzione della […]

Il Museo del Genio riapre a Roma con due mostre su Vivian Maier e Ugo Nespolo ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 31 ottobre, Roma ritrova uno dei suoi luoghi più preziosi: il Museo del Genio dell’Esercito Italiano. Per la prima volta, questo complesso apre stabilmente le sue porte al grande pubblico, trasformandosi in un nuovo luogo della cultura per la Capitale.Si tratta di un’iniziativa culturale di Difesa Servizi che dal […]

Lazio, Aurigemma “Un Consiglio in Salute fa tappa all’Inps di Latina” LATINA (ITALPRESS) – “Dobbiamo diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzando ed educando a sani e corretti stili di vita, compresa l’alimentazione. La prevenzione rappresenta un investimento, che può generare benefici sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a consentire la diagnosi precoce e tempestiva. Per questi motivi, da un anno stiamo portando […]