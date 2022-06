Chiama o scrivi in redazione

J’angeli 800, il Palio dipinto dall’artista Angelano Pietro Fragola

Pietro Fragola ha dipinto un fantastico quadro raffigurante la nostra amata Porziuncola sotto al Cupolone della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. L’artista Angelano ha donato così la possibilità di creare uno stendardo per l’assegnazione del Palio 2022 di grande pregio.

Il Professor Zavarella durante la presentazione dell’opera ha specificato che la parola Palio deriva dal termine latino Palium: indumento degli antichi romani. Con il passare dei secoli è divenuto il premio da conferire ai vincitori di una competizione. Queste tradizioni risalgono al periodo degli Liberi Comuni Italiani. La Eco di tale tradizione trova ancora vita in molte manifestazioni Italiane. Il Palio è la distinzione e l’emblema significante della manifestazione stessa ed è un bene museale di grande pregio. Il pittore Fragola, da qualche tempo, sta perseguendo continui studi di pittori e di tecniche di linguaggi, disegnatore del logo di Sant’Antonio Abate ha realizzato anche un dipinto collocato nell’Edicola della Madonna nei pressi del Podere Gemelli, di Santa Maria degli Angeli.

Si è cimentato anche nell’interpretazione pittorica di Papa Pio X, esposta in una Collettiva Umbra. Ha realizzato questo Palio rappresentando una parte essenziale che caratterizza Santa Maria degli Angeli, l’esito artistico che misura 50×80 è stato realizzato con tecnica mista: tempera e olio su tela. Il titolo di questa opera è: “Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli all’interno”. Il pittore ha raffigurato con questa opera lo scrigno unico ed irripetibile della Porziuncola che fu donato dai Benedettini del Subasio a Francesco. La piccola chiesa luogo prediletto di Francesco e di Chiara per la quale Francesco ottenne il Privilegio dell’Indulgenza, gratuito il Perdono, risulta illuminata non solo da una luce bianca ma anche da una luce che sa di rimando allo spirituale.

Pietro Fragola ha rappresentato una maestosa Chiesa dalle linee monumentali che da contorno a una piccola semplice e sobria chiesetta che contiene un affresco rappresentante la Madre Celeste. L’artista ha voluto suscitare con il suo esito artistico quel sano orgoglio di appartenenza negli Angelani.