Approvazione del DUP: Chiarezza Richiesta dai Consiglieri

Assisi – I consiglieri Stefano Pastorelli per la regione e i consiglieri comunali del Gruppo misto, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, hanno espresso la necessità di maggiore chiarezza sull’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Durante il consiglio comunale, i consiglieri hanno criticato la gestione del DUP, evidenziando la discrepanza tra il programma ambizioso e la sua realizzazione insufficiente.

I consiglieri hanno sottolineato che, sebbene il programma prevedesse opere pubbliche significative per migliorare la sostenibilità e i servizi della città, queste non sono state realizzate come previsto. Hanno inoltre espresso preoccupazioni riguardo alla continuità del governo locale, definendolo un “civismo mascherato” con un Partito Democratico relegato a un ruolo secondario.

Durante la discussione del DUP, i consiglieri hanno evidenziato due punti principali. In primo luogo, hanno notato che nella sezione operativa del DUP, relativa agli investimenti, non sono stati specificati i mezzi finanziari per la realizzazione delle opere. Questo, secondo i consiglieri, rappresenta una debolezza evidente nella giustificazione dei conti.

In secondo luogo, i consiglieri hanno confrontato il DUP attuale con quello precedente, notando che nel DUP 2024/26 erano riportati i mezzi di finanziamento, mentre nel DUP attuale questa informazione è stata omessa. Hanno citato come esempio il progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione della Piscina comunale e del complesso sportivo Stadio degli Ulivi, per il quale erano stati stanziati 2,1 milioni di euro. Tuttavia, nel DUP attuale non è specificato come verranno finanziate queste opere.

I consiglieri hanno inoltre ricordato che il finanziamento della Piscina comunale era legato a una causa intentata dal Comune nei confronti della Regione per l’esclusione dalla graduatoria di accesso al PUC 2. La causa, risalente alla delibera della Giunta Regionale Umbria n. 351 del 7 aprile 2008, è stata persa dal Comune, come confermato dalle sentenze del TAR Umbria n. 95/2012 e del Consiglio di Stato n. 1151/2021.

I consiglieri hanno criticato la maggioranza per aver approvato un DUP non corrispondente alla realtà, con ripercussioni concrete sul bilancio comunale. Hanno chiesto che il DUP venga stralciato e riprogrammato in un’ottica di previsione futura.

Infine, i consiglieri hanno sollevato dubbi sulla gestione futura del bilancio comunale, soprattutto in relazione alla riqualificazione della Piscina comunale e del Stadio degli Ulivi. Hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che la Proietti, se dovesse diventare governatrice dell’Umbria, possa risarcire il Comune di Assisi per la somma richiesta nella causa intentata contro la Regione.

In conclusione, i consiglieri hanno chiesto maggiore trasparenza e chiarezza nella gestione del DUP e delle opere pubbliche, sottolineando l’importanza di una corretta pianificazione finanziaria per il futuro della città.