Bilancio consuntivo 2023, il gruppo misto risponde al sindaco

Il gruppo misto consiliare rappresentato da Mignani Francesco e Pastorelli Jacopo, risponde al Sindaco sulla questione del Bilancio consuntivo 2023. In merito al nostro articolo relativo alla incongruità dei conti riferiti al bilancio consuntivo 2023 approvato nell’ultimo consiglio comunale, specificavamo che non tutto il quadro era così ottimistico, come riportato dall’amministrazione. Rispondiamo dunque alle critiche che il Sindaco in persona ci ha rivolto nel seguente modo:

1) Il Sindaco si é dimostrata” sorpresa per il ritardo” delle nostre critiche mosse al bilancio consuntivo 2023, come se ci fosse una tempistica a suo dire della quale dovremmo tener conto.

La cosa ovviamente ci lascia del tutto indifferenti, non essendo lei a dover dettare i tempi e modi dei nostri interventi. Le ricordiamo piuttosto che nel recente passato non ha convocato il Consiglio Comunale per mesi. Aggiungiamo a questo il ritardo dei tempi con cui vengono messi a disposizione dei Consiglieri di opposizione i dati della gestione amministrativa e finanziaria.

2) Nel nostro articolo, non ci sono insinuazioni sull’operato dei funzionari comunali, come da lei sostenuto. Abbiamo scritto invece che svolgono con operosità il proprio lavoro.

Niente critiche irrispettose dunque. Piuttosto il Sindaco dovrebbe supportare il loro operato con l’ampliamento di personale, questo il motivo vero della mancata riscossione di tanti tributi.

3) In merito alle partecipate come “Assisi gestione servizi” e la farmacia comunale, non abbiamo mai detto che non incassino ma che potrebbero fatturare di più allargando la loro sfera d’azione. In particolare “Assisi gestione servizi” che ha un ruolo molto limitato, nonostante il suo statuto preveda la possibilità di grandi diversificazioni. Anche in questo caso in il raggiungimento degli obiettivi non può che realizzarsi con il potenziamento di un organico qualificato.

4) I revisori dei conti d’altro canto non intervengo sulle scelte amministrative e svolgono il ruolo di contabilizzazione senza interessarsi delle modalità operative della riscossione dei tributi. Abbiamo sempre apprezzato il loro lavoro prettamente esecutivo.

Il sindaco si guardata bene tuttavia nel non rispondere alle altre critiche mosse nell’articolo, cioè il costo sociale che la mancanza della riscossione delle tasse e sanzioni ha nella qualità della vita di ogni cittadino. Questo sì che é un RITARDO ABITUALE.

“Scusate per il ritardo”, titolo ironico di un film del compianto Troisi. L’unica persona, in occasione del trentennale della scomparsa, ad aver titolo per essere giustificata.

Gruppo Misto: Francesco Mignani, Jacopo Pastorelli