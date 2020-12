CashBack, attivarlo procedura complessa, amministrazione aiuti cittadini

Uno dei tanti progetti usciti da questo governo per contenere la crisi economica e concedere un minimo risparmio agli Italiani, il CashBack sembra avere raccolto il gradimento della popolazione. Il sistema che consente di risparmiare un 10% fino ad un massimo di 150,00 euro. Localmente ci vengono segnalate varie difficoltà, da parte dei cittadini con età avanzata, nello scaricare l’App necessaria alla registrazione delle proprie spese in carta, e quindi ad accedere al risparmio del 10%.

Sarebbe opportuno che l’Amministrazione Comunale mettesse a disposizione dei cittadini uno sportello adeguato per sostenere l’attivazione di questo servizio. Ci permettiamo di suggerire l’ufficio di Assisi Santa Maria degli Angeli, del progetto Reginale DigiPASS, che potrebbe con competenza e professionalità, supportare quei cittadini in difficolta con la parte digitale necessaria ad attivare il meccanismo di risparmio.

Pensiamo potrebbe confortare una ampia fetta della cittadinanza che intenda utilizzare tale servizio. Agevolare il compito ai cittadini, rispetto alle innumerevoli normative uscite negli ultimi mesi a causa dell’emergenza covid, è un compito delle Amministrazioni Comunali che risultano essere il vero punto di riferimento istituzionale nel livello locale. Esistono i grandi progetti, ma è molto importante non trascurare le piccole necessità quotidiane soprattutto in momenti di emergenza come in questi che viviamo da mesi. Siamo certi che la nostra proposta possa essere presa in considerazione e che l’Amministrazione si attiverà, se non attraverso gli uffici DigiPASS, individuando un riferimento a supporto di questa iniziativa voluta dal Governo.

Leonardo Paoletti

Coordinatore Forza Italia

Progetto Assisi