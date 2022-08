Search for: Search Button

Centenario San Francesco, Pastorelli: “Vittoria per tutto il Paese”

Il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli esprime soddisfazione per l’approvazione alla Camera del DDL per le commemorazioni della figura di San Francesco d’Assisi in occasione della ricorrenza nel 2026 dell’ottavo centenario della morte. “Dopo l’approvazione in Senato mancava solo l’ultimo passaggio – spiega Pastorelli – L’appello lanciato dal Custode della Basilica Papale di San Francesco di Assisi e dal Custode di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola insieme al Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino era stato raccolto dai parlamentari umbri della Lega che hanno esposto ai capigruppo alla Camera e alla Commissione competente l’importanza di approvare il documento prima del termine della legislatura.

L’atto prevede infatti la costituzione del Comitato nazionale e l’avvio della progettazione delle attività culturali, mostre, iniziative ed eventi. Non approvarlo in tempo avrebbe significato rimandare tutto di mesi e perdere tempo prezioso per la valorizzazione del San Francesco. Ringrazio coloro che hanno lavorato affinché si arrivasse a questo risultato molto importante, non solo per la città di Assisi e per la regione Umbria, ma per tutta l’Italia, perché valorizzare la figura e il messaggio del Poverello nel mondo vuol dire anche sviluppare il patrimonio storico, culturale e artistico del nostro Paese”.