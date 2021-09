Contro il Castel del Piano l’Angelana va a caccia di un pronto riscatto

L’ora del riscatto non ammette troppe deroghe. E soprattutto ritardi sulla tabella di marcia. “Sappiamo di giocarci una partita importante e di dover necessariamente muovere la classifica”, spiega Giorgio Buttò. Che alla vigilia della sfida col Castel del Piano prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta all’esordio contro il Castiglione del Lago, arrivata al termine di una gara nella quale l’Angelana avrebbe probabilmente meritato miglior sorte. “Questo è vero, ma alla fine nel calcio contano i numeri e questi non sono stati dalla nostra parte. Da dove dovremo ripartire? Sicuramente dalla buona prova offerta nel secondo tempo, quando abbiamo costantemente tenuto in mano il pallino del gioco, semmai peccando di un po’ di scarsa precisione e lucidità sottoporta. Potevamo riaprirla definitivamente, non ci siamo riusciti ma in generale la squadra ha fatto quello che doveva fare. Dagli errori c’è sempre da imparare e mi auguro che i ragazzi abbiano fatto tesoro della lezione”.

SOLITE ASSENZE Quella di domani è una gara importante soprattutto per consentire poi a Buttò di poter lavorare con una certa tranquillità in vista di un mese che si preannuncia carico e denso di appuntamenti. Le assenze perduranti di Bartolini e Marani, unite al possibile forfait di Melillo (più Fronduti, squalificato), non cambiano il quadro rispetto alla sfida di sette giorni prima. “In questa fase abbiamo un po’ di problemi in difesa, mentre l’assenza di Bartolini rappresenta certamente un bel problema, trattandosi anche di un fuoriquota”, aggiunge il tecnico. “Ma chiunque va in campo è in grado di reggere la pressione e sa qual è il compito al quale è chiamato. Non bisogna cercare alibi, solo pensare a giocare e farlo nel miglior modo possibile: sappiamo di giocarci molto contro il Castel del Piano, ma dopotutto siamo solo alla seconda giornata e la stagione è praticamente tutta da giocare”. Il match è in programma alle 16: accesso consentito sugli spalti previa presentazione del green pass.

INDISPONIBILI Bartolini, Marani

SQUALIFICATO Fronduti

MATCHDAY Domenica 5 Settembre, Stadio “Giuseppe Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli, ore 16