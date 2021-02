Doriana Sannipola: «Io non mi candido a sindaco di Assisi, l’ho già detto»

Gentilissimi,

© Protetto da Copyright DMCA

venuta a conoscenza ed avendo letto nelle testate giornalistiche e nei giornali online che sarei ancora tra i papabili candidati a Sindaco della Città Serafica di Assisi, per le prossime amministravate 2021, devo, mio malgrado, ribadire pubblicamente ciò che ho già dichiarato più volte verbalmente, la mia indisponibilità a ricoprire il prestigioso ed importante incarico.

Ringrazio nuovamente i partiti, ed i componenti degli stessi che hanno portato il mio nome con stima sui tavoli di trattativa.

Inoltre mi sta a cuore poter ringraziare tutti i cittadini che in un modo o nell’altro mi hanno dimostrato affetto, stima e vicinanza.

I miei impegni professionali, in un periodo così delicato e difficile, sia per le imprese che per la cittadinanza tutta, nonché per lo sport e l’economia in generale, fanno sì che io debba fare delle scelte di campo, nonché lavorare per la mia Città, non fra i banchi della politica, ma tra la gente comune.

Doriana Sannipola