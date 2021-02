Elezioni amministrative ad Assisi, Cosimetti quasi candidato a sindaco

di Lorenzo Capezzali

Voto Assisi, Cosimetti quasi candidato a sindaco del centro destra e con lui Fagotti governance permettendo. Avversaria la sindaca uscente Stefania Proietti, molto attiva sul territorio comunale. Lega e 5 stelle ancora non chiare le strategie di nomina per la carica da sindaco. C’e’ molta attenzione per la voce comunicazione in tempi di covid per cui si affacciano rinvii del voto e possibili cambi di versione in campo della informazione.