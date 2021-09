Elezioni Giuseppe Conte ad Assisi, progettare per il Paese futuro migliore

“Dobbiamo saper progettare per il Paese un futuro migliore, oggi abbiamo concretamente la possibilità di farlo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte che oggi si trova in Umbria per sostenere i candidati alle elezioni amministrative. Prima a Città di Castello per sostenere la candidata a sindaco Luciana Bassini e poi ad Assisi per Stefania Proietti. “Abbiamo una dote finanziaria – ha aggiunto – che il Paese non ha mai avuto prima, dal secondo dopoguerra a oggi”. “Quando iniziammo questa battaglia con il M5s – ha detto ancora l’ex premier – non confidavo affatto di vincerla, ma non potevo non affrontarla. Abbiamo ottenuto che tutti i Paesi europeo si indebitassero per la prima volta nella storia, riconoscendo un destino comune. Immaginate – ha concluso Conte – se in Italia ci fossero state politiche sovraniste, dove saremmo andati a finire”.

“I soldi adesso ci sono, ma attenzione l’Italia tradizionalmente non ha mai espresso una capacità di spesa. Se poi ci riferiamo ai fondi europei è meglio non parlarne”: così Giuseppe Conte ha parlato dei 230 miliardi che arriveranno in Italia con il Pnrr. Sottolineando che “questi soldi li dobbiamo spendere per sostenere il tessuto produttivo, le piccole e medie imprese ed evitare che vadano a concentrarsi nelle grandi capitali finanziarie che sempre si sono arricchiti in Italia”.