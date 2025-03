Eolo Cicogna è il candidato a Sindaco Assisi, centrodestra unito

Un moderato al servizio della città, presentazione ufficiale nei prossimi giorni

Eolo Cicogna è il candidato – Assisi si appresta a vivere un momento cruciale per il proprio futuro politico. Nei prossimi giorni sarà ufficialmente presentata la candidatura di Eolo Cicogna, figura di spicco del civismo e punto di riferimento per il centrodestra unito. Classe 1955, Cicogna incarna i valori della moderazione, della competenza e dell’impegno sociale. La sua discesa in campo rappresenta una sintesi virtuosa tra esperienza professionale, radicamento territoriale e sensibilità ai temi etici e sociali.

La coalizione che lo sostiene è ampia e variegata, comprendendo sia liste civiche che partiti politici. Tra queste figurano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, e altre realtà emergenti. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città una guida stabile, capace di affrontare le sfide future con autorevolezza e visione.

Le parole del candidato

Nel suo primo intervento pubblico, Eolo Cicogna ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. “Mi sono trovato di fronte a una scelta difficile”, ha dichiarato. “Da un lato, l’aspirazione a rendere un servizio alla mia città; dall’altro, i timori legati all’impegno gravoso di questa responsabilità. Tuttavia, grazie alle numerose sollecitazioni e all’affetto dimostratomi, ho deciso di accettare con umiltà questa sfida.”

Cicogna si descrive come un uomo attento al buon senso e alla misura. Il suo approccio si fonda su principi solidi: rispetto per le persone, attenzione alle esigenze del territorio e impegno per il bene comune. “Voglio mettermi a disposizione della comunità”, ha aggiunto, “per costruire insieme un futuro migliore”.

Una vita al servizio degli altri

Il curriculum di Eolo Cicogna parla da sé. Con oltre 40 anni di esperienza presso Banca Monte dei Paschi di Siena, ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Toscana e Umbria. Ha gestito filiali, coordinato team e sviluppato relazioni significative con famiglie, imprese e istituzioni. In particolare, ha svolto il ruolo di tesoriere per importanti enti pubblici, tra cui la Regione Umbria e il Comune di Perugia.

Oggi, in pensione, continua a dedicarsi al servizio della comunità. Attualmente è impegnato nel Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, dove cura la redazione dei bilanci annuali. Inoltre, supporta studenti nella formazione scolastica, offre consulenze amministrative e fiscali ad amici e conoscenti, e organizza gruppi di studio e lettura nella propria abitazione.

Il programma: punti chiave

Sebbene i dettagli del programma saranno illustrati durante la presentazione ufficiale, alcune linee guida sono già emerse. Tra gli obiettivi principali del candidato figurano:

Rilancio economico: sostegno alle imprese locali e attrazione di nuovi investimenti.

Valorizzazione del patrimonio culturale: promozione del turismo religioso e storico.

Sostenibilità ambientale: investimenti in energie rinnovabili e tutela del paesaggio.

Servizi sociali: potenziamento delle strutture sanitarie e assistenziali.

Trasparenza amministrativa: riduzione della burocrazia e maggiore coinvolgimento dei cittadini.

Il sostegno del centrodestra

La coalizione di centrodestra ha espresso pieno appoggio alla candidatura di Cicogna, riconoscendone le qualità necessarie per guidare Assisi. “Eolo Cicogna rappresenta la sintesi ideale di competenza, cultura e valori”, hanno dichiarato i leader delle liste coinvolte. “La compattezza del nostro schieramento è garanzia di stabilità e concretezza.”

Una sfida aperta

Le elezioni comunali rappresentano un banco di prova importante per Assisi. La città, nota in tutto il mondo per la sua spiritualità e il suo patrimonio artistico, ha bisogno di una guida capace di coniugare tradizione e innovazione. Eolo Cicogna, con il suo profilo moderato e la sua esperienza pluridecennale, sembra incarnare questa sintesi.

Nei prossimi giorni, la presentazione ufficiale della candidatura offrirà ulteriori dettagli sul programma e sulle priorità della coalizione. Intanto, la comunità assisana attende con interesse di conoscere più da vicino il candidato che si propone di guidarla verso un futuro di crescita e prosperità.

La campagna elettorale è appena iniziata, ma una cosa è certa: Eolo Cicogna ha già conquistato l’attenzione e la fiducia di molti. Ora spetta ai cittadini decidere se affidargli le chiavi della loro amata Assisi.