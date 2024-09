Fratelli d’Italia celebra la Festa Tricolore ad Assisi

La Festa Tricolore organizzata da Fratelli d’Italia si terrà sabato 28 settembre in piazza Garibaldi ad Assisi, con l’obiettivo di rilanciare l’azione politica del partito in vista delle prossime elezioni regionali. Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno e coordinatore regionale di FdI, ha sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo un’occasione per consolidare l’impegno del partito nel promuovere il buon governo sia a livello regionale che nazionale.

Durante l’evento, Prisco ha ribadito la volontà di Fratelli d’Italia di portare avanti un progetto di crescita e sviluppo per l’Umbria, puntando sulla coesione sociale e sulla possibilità di trattenere i giovani nella regione. Secondo il sottosegretario, FdI dispone di personalità competenti in grado di guidare la regione verso una crescita socioeconomica sostenibile. “L’Umbria deve diventare una terra di opportunità, non un luogo da cui si emigra. Il nostro impegno è garantire una regione che guardi al futuro, senza arretrare”, ha dichiarato Prisco.

L’evento vedrà la partecipazione di diversi esponenti di rilievo del panorama politico nazionale ed europeo. La giornata inizierà alle ore 9:30 con una serie di dibattiti su temi centrali per il futuro della regione e dell’Italia. Tra i relatori, spiccano la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, che discuterà del ruolo dell’Italia in Europa insieme all’eurodeputato Marco Squarta. A seguire, il responsabile nazionale Turismo di FdI, Gianluca Caramanna, e l’assessore regionale Paola Agabiti Urbani si concentreranno sul turismo come strumento di crescita per l’Umbria.

Un altro tema chiave sarà la sanità, con l’intervento del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro e Previdenza Sociale del Senato. Zaffini offrirà una panoramica sullo stato attuale del sistema sanitario umbro, delineando le sfide future e le possibili soluzioni.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, i lavori proseguiranno con un focus sullo sviluppo socio-economico dell’Umbria e del Centro Italia, con interventi della presidente della Regione Donatella Tesei e del presidente delle Marche Francesco Aquaroli. L’attenzione sarà poi rivolta alle infrastrutture, considerate essenziali per il progresso della regione, con l’intervento del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami.

La giornata si concluderà con l’intervento di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, che dialogherà con i rappresentanti della Gioventù Nazionale. Donzelli risponderà alle domande dei giovani sul futuro del governo nazionale e regionale, affrontando le principali sfide e i successi già ottenuti.

Tra gli altri partecipanti all’evento ci saranno amministratori locali e dirigenti di FdI, i quali contribuiranno ai vari dibattiti, moderati da giornalisti locali.