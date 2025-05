Eolo Cicogna presenta liste e programma per Assisi 2025

Cinque le liste a sostegno, fra civiche e centrodestra

Eolo Cicogna presenta – Sabato 3 maggio, nella sala della Conciliazione del Comune di Assisi, Eolo Cicogna, candidato sindaco sostenuto da un’alleanza civico-politica composta da centrodestra e due liste civiche, ha presentato ufficialmente il proprio programma amministrativo e le cinque liste che lo sosterranno alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Cicogna ha illustrato i contenuti di una proposta elettorale che, secondo quanto dichiarato, nasce da un ascolto attento e diffuso delle esigenze espresse dalla cittadinanza, sia nel centro storico che nelle frazioni del territorio.

Con il sostegno di “Fratelli d’Italia”, “Lega” e “Forza Italia”, affiancate dalle liste civiche “Eolo Cicogna Sindaco” e “Assisi al Centro – Cicogna Sindaco”, il progetto amministrativo guidato da Cicogna si propone come un’iniziativa di rinnovamento e responsabilità, con l’obiettivo di ricostruire un rapporto diretto e concreto tra cittadini e istituzioni.

L’impianto programmatico ruota intorno a dieci linee prioritarie d’intervento. Al centro vi è la sicurezza, intesa come presidio del territorio e prevenzione, accompagnata da azioni per il miglioramento del decoro urbano. Il candidato punta inoltre a una maggiore attenzione verso le fasce fragili della popolazione, i giovani e gli anziani, rafforzando le politiche per lo sport e sostenendo il volontariato.

Tra i punti qualificanti anche una pubblica amministrazione efficiente, un bilancio comunale in ordine, il potenziamento delle infrastrutture e un turismo di qualità, con l’obiettivo di rilanciare la vocazione attrattiva di Assisi non solo come meta religiosa, ma come polo culturale e naturalistico. In quest’ottica è prevista la rimodulazione della tassa di soggiorno, che secondo il programma dovrà essere interamente reinvestita nel comparto turistico, a beneficio dell’intera filiera.

Attenzione particolare è rivolta anche allo sviluppo delle aree industriali e delle imprese locali, in una logica di sinergia tra crescita economica e sostenibilità. L’amministrazione proposta da Cicogna intende inoltre valorizzare le realtà associative e culturali attraverso nuove risorse per eventi e attività di partecipazione.

Nell’ambito della presentazione pubblica, Cicogna ha sottolineato che le promesse avanzate non si basano su irrealistiche prospettive, ma su una visione pragmatica: il programma è stato definito concreto, realizzabile e costruito in base alle reali possibilità economiche dell’ente. La volontà dichiarata è quella di guidare il Comune non per ottenere consenso, ma per rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione e rafforzare il senso di comunità.

La candidatura di Cicogna ha trovato pieno appoggio dai vertici regionali e provinciali dei partiti di riferimento. Durante l’incontro sono intervenuti il sottosegretario Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia, Fiammetta Modena di Forza Italia e Fabrizio Gareggia per la Lega, che hanno ribadito la fiducia nel candidato, ritenuto capace di rappresentare una svolta amministrativa per Assisi.

Il pomeriggio dello stesso giorno, alle 17, Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli ha ospitato un momento pubblico di festa per la presentazione delle liste, alla presenza di numerosi sostenitori, bandiere e musica. L’iniziativa ha visto una nutrita partecipazione, in particolare da parte di giovani e famiglie.

Durante l’evento, Eolo Cicogna ha presentato ufficialmente le candidate e i candidati che compongono le cinque liste, descrivendoli come persone animate da spirito di servizio, provenienti da esperienze diverse, unite dalla volontà di affrontare con competenza e dedizione le sfide amministrative della città.

La lista “Eolo Cicogna Sindaco” comprende Affricani Giacomo, Bordichini Giancarlo, Cavallucci Giancarlo, Martellini Matteo, Massini Marylena Veronica Giuseppina, Mazzoli Valentina, Memaj Dennis, Migliorati Jessica, Neri Alessandro, Nottoli Marco, Partenzi Andrea, Pettinelli Daniela, Sacchet Edoardo, Scilipoti Maria Chiara, Siliveri Maria Giovanna detta Mary Jò detta Mary Gio, Stella Sante.

Nella lista “Assisi al Centro – Cicogna Sindaco” figurano Becchetti Matteo, Belli Paolobelli Carlo detto Paolo Belli, Betti Giacomo, Bocchini Ivano, Cappannelli Ubaldo, Ciarlariello Davide, Felici Mario, Landrini Agnese, Marini Laura, Mignani Francesco, Passeri Eleonora, Petrozzi Andrea, Piergentili Catia, Raponi Andrea, Tifi Laura, Zurla Natascia.

Per “Fratelli d’Italia” i candidati sono Apostolico Stefano, Becherini Vittorio, Busti Edoardo, Calzolari Federico, Chiavarini Franca, Del Bianco Barbacucchia Maria Francesca detta Francesca Del Bianco, Di Caprio Francesco, Falcinelli Antonio, Giommi Francesca, Iacono Claudio, Martellini Daniele, Mazzoli Graziano, Menichelli Laura, Monacchia Marco, Morosi Serena, Timi Anna Maria.

“Forza Italia” propone: Pastorelli Stefano, Almaviva Walter, Bianco Salvatore Camillo, Bocchini Sonia, Casagrande Proietti Mirko, Falce Roberto, Fasulo Francesco, Franchi Leonardo, Montecchiani Daniele, Ottaviani Valeria, Pierotti Maria Andrea, Pizzoni Arianna, Rigati Fabrizia, Rossi Silvia, Timpanella Deborah, Tranquilli Giuseppe.

Infine, per la “Lega” sono candidati: Alpaca Elisa, Arcangeli Giovanna Catherine Agnes, Balducci Marianna, Bartolini Paola, Bianchini Marco, Bianconi Mirco, Bocaj Sebastian detto Seba, Bonamente Marco, Bonifazi Cristiano, Coraggi Roberto, Ficarelli Catia, Gasparrini Milena, Giovagnoli Barbara, Mattioli Sofia, Patasce Moreno detto Burea, Sotera Cristian.

L’ampiezza della coalizione a sostegno di Cicogna e la varietà dei profili presentati intendono costituire un segnale di compattezza e pluralismo, secondo l’impostazione proposta dal candidato. A meno di un mese dal voto, la campagna elettorale entra così in una nuova fase, con l’ufficializzazione del programma e dei nomi in corsa per il governo della città serafica.