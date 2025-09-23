Assisi accoglie il capitano Rita Zacchia, nuova comandante dei Carabinieri

Rita Zacchia subentra a Vittorio Jervolino: “Massima collaborazione per la sicurezza della città”
Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha accolto in Comune il capitano Rita Zacchia, nuova comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, che si è insediata nei giorni scorsi al posto di Vittorio Jervolino, trasferito a Roma per un nuovo incarico. All’incontro – come scrive in un post Facebook il Comune – era presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi.
Il primo cittadino ha dato il benvenuto alla comandante, donandole un volume sulla storia della città e una spilla con lo stemma comunale. Dopo un colloquio iniziale, seguiranno nei prossimi giorni incontri più approfonditi sui temi della sicurezza del territorio.
Stoppini ha assicurato la piena collaborazione dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza della presenza dell’Arma in un periodo in cui Assisi si prepara a vivere grandi eventi, in particolare in vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.
“È motivo di soddisfazione che, per la prima volta, una donna sia alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Assisi – ha dichiarato il sindaco –. A lei il nostro augurio di buon lavoro e il ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che quotidianamente operano a servizio della comunità e della sicurezza dei cittadini”.
