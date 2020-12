Chiama o scrivi in redazione

Sono cominicati i lavori di asfaltatura a Borgo San Pietro ad Assisi

Sono iniziati questa mattina i lavori in via Borgo San Pietro, lavori che prevedono per primo il ripristino del manto stradale e quindi successivamente di asfaltatura.

Un intervento programmato dall’amministrazione comunale per migliorare la viabilità all’interno del centro storico e dare nuovo decoro al manto asfaltato di alcune vie in zone di grande pregio storico-artistico. I lavori riprenderanno nella stessa zona a partire da mercoledì 16 e rientrano nell’ambito del piano strade 3, progetto di riqualificazione della viabilità comunale di importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro, sotto la responsabilità dell’Ufficio Servizi Operativi.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori è necessario modificare la viabilità istituendo nuovamente mercoledì 16 dicembre il divieto di sosta negli stalli di parcheggio pubblico dall’intersezione con via Degli Ancajani all’arco di Porta San Pietro.